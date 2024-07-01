Montella'dan Avusturya maçı öncesi Arda Güler sözleri: Mümkün değil

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Avrupa Futbol Şampiyonası Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Mert Müldür açıklamalar yaptı.

Kenan Yıldız'ın bitiriciliğini geliştirmesi gerektiğini söyleyen Montella, "Avusturya bana bir kulübünü hatırlatıyor. Birçok alanda çok başarılı bir takım var karşımızda. Kenan Yıldız çok profesyonel bir oyuncu, mentali çok güçlü ama 90 dakikada daha tutarlı olma anlamında daha iyi olabilir. Pozisyonları biraz daha iyi bitirmesi gerekiyor diye düşünüyorum." dedi.

"OLMADIĞINDA FARKINI HİSSEDİYORSUNUZ"

Arda Güler'in performansını değerlendiren Montella, "Yeterince iyiyseniz, yaşınız da yeterlidir. Arda çok yetenekli bir oyuncu. Geliştirmesi gereken yerler var ama oynatmamak mümkün değil. Onun gibi bir oyuncu olmadığında farkını hissediyorsunuz. Genç bir oyuncu, kendini birtakım alanlarda kendini geliştirmesi gerekiyor ve bunu da yapacaktır." şeklinde konuştu.

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"6-1'LİK MAÇ BAŞKA BİR MAÇTI, BU BAŞKA BİR MAÇ"

Avusturya'ya 6 golle kaybettiğimiz hazırlık maçı hakkında gelen soruya yanıt veren İtalyan teknik adam, "6-1'lik maç başka bir maçtı, bu başka bir maç. Ralf Rangnick de bunu biliyor. Ne oyuncu ne de hoca olarak bu kadar farklı bir skor aldığımı hatırlamıyorum." dedi.

"TOPA HAKİMİYET ANLAMINDA HARİKA İŞ ÇIKARIYORUZ"

Topa hakimiyet konusunda takımın iyi durumda olduğunu vurgulayan Montella, "5 gol attık ve 5 farklı oyuncu attı bunları. Penaltı, duran top, kendi kalesine atılan bir golümüz yok. Topa hakimiyet anlamında harika bir iş çıkarıyoruz ama daha fazla gole çevirmeliyiz bunları. Barış çok önemli bir oyuncu. Ben Türkiye'nin başına geldiğimden beri bireylerden öte bir takım oluşturuyoruz. Barış da bu farkı yaratan oyunculardan biri." ifadelerini kullandı.

"BİZ GENÇ OYUNCULARA SON DERECE AÇIĞIZ"

Takımda genç oyunculara şans verdiklerini söyleyen Montella, "Yarın kaptanımız olmadan sahaya çıkacağız, yeri doldurulamaz bir oyuncu. Ancak bu boşlukları doldurmaya hazır oyuncularımız var. Turnuvada 2005 doğumlu iki oyuncuyu ilk 11'de sahaya süren başka bir takım var mı bilmiyorum. Ek olarak 2003 doğumlu Ahmetcan Kaplan da var. Biz genç oyunculara son derece açığız." diye konuştu.

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"DUYGULARIMIZA KAPILMAMALIYIZ"

Akılcı bir şekilde mücadele etmeleri gerektiğini belirten Montella, "Duygularımıza kapılmamalıyız, intikam duygusuyla hareket edemeyiz. Avusturya'nın ne yapabileceğini biliyoruz, ne yapabileceğimi de biliyoruz. Böyle düşünmeliyiz. Yarın tribünde kırmızı-beyaz bayraklarla dolu bir topluluk bekliyorum. Taraftarlarımız bizi şimdiye kadarki maçlarda çok iyi destekledi ve yarın da üstünlüğün bizde olacağını düşünüyorum." dedi.

MERT MÜLDÜR'ÜN AÇIKLAMALARI

Rakibe çok iyi çalıştıklarını kaydeden Mert Müldür, ''Bu maç daha özel olacak benim için. Ortada bir çeyrek final bileti var ve iki takım da almak istiyor. Umarım kazanan biz oluruz. Rakibimizi çok iyi analiz ettik, ilk maça benzeyen bir maç olmayacağını düşünüyoruz. Çok iyi hazırlandık. Zemine çıktığımız anda yaşayacağımız sevinci düşünüyoruz. Kazandığımız maçlarda taraftarlarımızın coşkusu bizi çok mutlu etti. İnşallah yarın da buna benzer bir durum yaşarız." dedi.

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"KENDİMİ HEP HAZIR TUTTUM"

Her zaman kendini hazır tuttuğunu kaydeden Mert, "Takımda çok iyi bir uyum var. Kim oynarsa oynasın sahada elimizden geleni yapacağız. Her oyuncu kendini hazır tutmak zorundadır. Fenerbahçe'de oynamadığım zaman da kendimi hep hazır tuttum. Şampiyonaya gelmeyi çok istiyordum. Antrenmanlarda çok çalıştım ve hoca da formayı bana verdi. Tabii bu da hocanın tercihi." diye konuştu.

"AVUSTURYA'DA OYNAMA İHTİMALİM YOKTU"

Avusturya yetiştiğini söyleyen Mert Müldür, "Avusturya çok sağlam bir takım. Bir oyuncuyu seçmek istemem. Çok iyi oynuyorlar ve zayıflarını da güçlülüklerini de iyi biliyorlar. Ben Avusturya'da büyüdüm, orası ile belli bir ilişkim var ama Avusturya'da oynama ihtimali benim için hiçbir zaman yoktu." dedi.