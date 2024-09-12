Montella'dan Arda Güler'e övgü: Hayalleri sınır tanımıyor

Haberin Devamı

A Milli Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, UEFA Uluslar Ligi’nden 4 takımın direkt Dünya Kupası’na gidecek olmasının kendilerini ekstra motive ettiğini söyledi. İtalya’nın Türkiye Büyükelçiliğinin düzenlediği ‘MeeTürkItaly’ toplantısına katılan Montella “Dünya Kupası’na katılmak Avrupa Şampiyonası’na katılmaktan daha zor. O yüzden o biletin ne kadar önemli ve ne kadar kıymetli olduğunu ve her maçın final tadında olduğunu biliyoruz” diye konuştu.

Sürekli keyif veren bir futbolcu

İtalyan çalıştırıcı takımın genç yıldızı Arda Güler için de “Arda futbol oynarken çok büyük keyif alıyor. Onu seyrederken biz de çocukluğumuza dönebiliyoruz. Onu seyretmek hepimize gerçekten büyük keyif veriyor. Çünkü çok büyük hayallere sahip bir futbolcu. Arda’nın hayalleri sınır tanımıyor ve bazen maç esnasında da böyle tavsiye istediğinde de bunları vermek çok keyif veriyor. O yüzden hani sürekli böyle iletişimde olan ve keyif veren bir futbolcumuz olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Haberin Devamı

Kerem'in performansı muazzam

Montella son maça hat-trick ile damga vuran Kerem Aktürkoğlu ve eleştirilen Kenan Yıldız için de şunları söyledi: “Kerem, her anlamda muazzam bir performans gösterdi. Son yıllarda en çok gol atan Türk futbolculardan biri ve aslında gol atmaya yatkın bir oyuncu. Kerem’e de milli takım performansıyla alakalı çok fazla eleştiri geldi. Milli takımda oynuyorsanız performansınızla ilgili illa bir eleştiri olur. Kenan 19 yaşında, gelişime çok açık bir futbolcu. Bizimle burada her zaman yeri olacaktır.”