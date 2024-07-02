Montella'dan Arda Güler ve Barış Alper sözleri: Farklı özellikleri var

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Avrupa Futbol Şampiyonası (Euro 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşılaşan A Milli Takım'da Teknik Direktör Vincenzo Montella açıklamalar yaptı.

Öz güvenli olmamız gerektiğini vurgulayan Montella, "Maçın önemini hepimiz biliyoruz. Bunun bilincinde hazırlandık. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. Bu maçta çok özgüvenli olmamız gerekiyor. Topa sahip olduğumuzda pas oyunumuzu göstermemiz gerekiyor. En çok gol beklentisi olan üçüncü milli takımız. Bu özgüvenle maçımıza çıkacağız." dedi.

En iyi 11'i sahaya sürdüklerini kaydeden Montella, "Şu an maça başlayabilecek en iyi 11'i çıkardık. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın farklı özellikleri var. Maç içerisinde pozisyon değiştirerek oynayabiliyorlar." dedi.