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Montella'dan Arda Güler için yeni plan! Kritik karar...

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#A Milli Takım#Arda Güler#Euro2024
Montelladan Arda Güler için yeni plan Kritik karar...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2024 18:33

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, cezalı oyuncular nedeniyle Avusturya maçında değişikliğe gidecek. Montella'nın bu kapsamda Arda Güler'le ilgili kritik bir karar alması bekleniyor.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile karşılaşacak olan A Milli Takım, hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör Vincenzo Montella, sarı kart cezalıları Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin'in yokluğunda Avusturya maçının 11'ini belirlemeye başladı.

Montella'nın Arda Güler'i merkeze kaydırarak sağ kanatta İrfan Can Kahveci veya Kerem Aktürkoğlu'na görev vermeyi planladığı bildirildi.

Samet Akaydin'in yerinde ise cezası biten Abdülkerim Bardakcı 11'de yer alacak.

 

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#A Milli Takım#Arda Güler#Euro2024

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