Montella'dan Arda Güler serzenişi: Doktorlarla tespit ettik! | Çekya maçında oynayacak mı?

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve milli futbolcu İrfan Can Kahveci, basın toplantısında soruları yanıtladı.

''DESTEKLEMEK LAZIM''

Destek isteyen ve takımın kenetlendiğini kaydeden Montella, "Gerçek taraftarlarımız ilk düdükten, son düdüğe kadar bizi destekleyecektir. Eleştirenlere hatırlatmak isterim ki bu bizim ülkemiz. Başka bir milli takım yok. Bu takım Türkiye'yi temsil ediyor. Bu çocuklar bizim yüzümüzü güldürdü ve desteklemek lazım. 30 yılı aşkın süredir baskı altındayım. Baskı bizim işimizin parçasıdır. Pozitif bir baskı bu. Biz pozitif bir başarı elde etmek için çabalıyoruz. Amacımız gruptan çıkmak. Yarın önemli bir fırsatımız var. İş bize kalmış durumda. Milli takımda 12-13 yıldır bulunan oyuncular, bize bu takımın parçası oldukları en iyi takım olduklarını söylüyorlar. Biz tek vücut olduk ve dikkatimizin dağılmasına izin vermeyeceğiz. Biz başka takımların sonuçlarına bel bağlamış değiliz." ifadelerini kullandı.

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ALTAY BAYINDIR NEDEN OYNADI?

Montella, "Altay Bayındır bu sezon çok az oynamış olmasına rağmen Portekiz maçında neden Uğurcan Çakır oynamadı?" sorusuna "Antipatik bir cevap vermek istemiyorum ama daha az süre almış oyuncularımız da var mevcut kadroda. Bunu sadece Altay için söylemek doğru değil. Bizim 3 tane harika kalecimiz var ama birini seçtiğimizde diğerleri üzülecek. Ama bu tatlı bir problem tabi. 3 tane bizim için garanti olan kalecimiz var." yanıtını verdi.

"KARARI BİRLİKTE VERDİK"

Arda Güler'in Portekiz maçına 11'de başlatılmaması eleştirilerine değinen Montella, "Arda Güler meselesini aydınlığa kavuşturalım. Arda çok uzun süre alabilecek durumda değil. Bir önceki maça çıkmasına ben karar vermedim, doktorumuz ve personelimiz karar verdi. Risk almadan oynayabileceği bir süre vardı ve o kadar oynadı. Arda'yı riske etmemek adına 2 gündür belli antrenmanları yapıyor. Portekiz maçında Arda Güler'in ilk 11'de başlamaması kararını sağlık ekibimiz, doktorumuz ve oyuncuyla birlikte verdik." dedi.

İRFAN CAN KAHVECİ'NİN AÇIKLAMALARI

Taraftarın desteğine vurgu yapan İrfan Can Kahveci, "İlk maçta taraftarlarımız bizi çok yükselttiler, ikinci maçta biraz daha durgundu. Yarın inşallah bizi yeniden yükseltirler. 90 dakika oynayacak bir kondisyonda değilim şu anda, belki gruptan çıktıktan sonra olabilirim. Kendimi iyi hissediyorum yine de. Biraz büyütüyoruz bence, her şey bizim elimizde hala. Bir puan alsak bile gruptan çıkabiliyoruz. Ben takımıma güveniyorum, gruptan çıkıp devam edeceğiz." dedi.

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Çıkan söylentilere güldüklerini söyleyen İrfan Can, "Bizim çok güzel bir ortamımız var. Çıkan olaylar bizi güldürüyor, içeride bir şey yokken değişik şeyler yaşanıyor. Bu olaylar bizi daha da hırslanıyor diyebilirim, bizi etkileyen bir şey yok." diye konuştu.

Kanat oynamaya alıştığını kaydeden İrfan Can, "3 yıldır kanat oynuyorum, alıştım artık. Orta saha oynamayı da seviyorum. Hocalarım nerede oynatırsa oynarım." dedi.

Vincenzo Montella: "Bugün antrenmanda orta saha oynattık İrfan'ı. (Gülerek)"

Kulüpçülüğün bırakılması gerektiğini ifade eden İrfan Can Kahveci, "Biz Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonlu hepimiz iyi anlaşıyoruz milli takımda. Artık bu kulüpçülük işlerine son vermemiz lazım milli takımda." açıklamasını yaptı.