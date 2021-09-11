Montella yenilgiye rağmen ümitli: "Motivasyonumu kırmayacak"

Süper Ligin 4'üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük sahasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ile Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

ATILAY CANEL: İLK DAKİKADAN SON DAKİKAYA KADAR OYUNUN HAKİMİYDİK

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, galibiyeti hak ettiklerini vurgulayarak, "1'inci dakikadan 90'ıncı dakikaya kadar oyunun hakimiydik. Futbolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum. 2nci yarı dikkatli olsaydık çok daha farklı bir skor ortaya çıkardı dedi.

Öte yandan Canel, maç kadrosunda yer almayan Medhi Benatia ile karşılaşmada süre almayan Ahmed Musa'nın durumlarıyla ilgili olarak yöneltilen soruya da "Ahmed Musa uzun bir yolculuktan geldi, Benatia'nın ise bir sakatlığı vardı, o yüzden bu iki ismi bu maçta dinlendirdik" cevabını verdi.

VINCENZO MONTELLA: BAŞKANIMIZ VE TARAFTARLARIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜM

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise sonuçtan dolayı üzgün olduklarının altını çizerek, "Açıkçası bu mağlubiyet için üzgünüz. Başkanımız ve taraftarlarımız için üzgünüm. Bu sonuç, benim motivasyonumu kırmayacak. Buraya bu takımı geliştirmeye geldik. Çalışmaya devam edeceğiz. Hafta içi bütün düzenlemeleri bir sonraki maça daha iyi çıkmak için yapacağız" diye konuştu.