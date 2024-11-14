Montella ve Mourinho derken Roma yeni teknik direktörünü resmen açıkladı: Claudio Ranieri evine geri döndü...

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Sezona Daniele De Rossi başlayan ve yollarını ayıran ardından göreve gelen Ivan Juric'in de sözleşmesini fesheden İtalyan ekibi Roma, takımı eski çalıştırıcısı Claudio Ranieri'ye emanet etti.

Serie A'da sezona istediği gibi başlayamayan Roma'da ilk 12 haftalık süreçte 2 teknik adam değişikliği yaşandı.

Daniele De Rossi'nin ardından göreve gelen Ivan Juric'in de sözleşmesini fesheden İtalyan ekibi eski hocası Ranieri'yi resmen açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, 'Claudio Ranieri A Takım'ın yeni teknik menajeri oldu. Evinize hoş geldiniz bayım.' ifadeleri kullanıldı.

Ranieri 2009-2011 yılları arasında başkent kulübünü çalıştırmıştı.

Roma, teknik direktörlük görevine Claudio Ranieri'nin getirildiğini açıkladı. https://t.co/15HTlSYzPd — Spor Arena (@sporarena) November 14, 2024

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MONTELLA VE MOURINHO İDDİASI VARDI

Corriere dello Sport’un haberine göre Roma, Daniele de Rossi ve Ivan Juric'in takımdan ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Vincenzo Montella'yı getirmek istedi.

Haberde, 50 yaşındaki teknik adamın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı sözleşmede bir serbest kalma maddesi bulunduğu, Roma’nın TFF’ye 6 aylık maaş bedelini ödemesi halinde Montella’yı transfer edebileceği belirtildi.

Ancak TFF'den alınan bilgilere göre İtalyan teknik adamın herhangi bir ayrılık düşüncesi olmadığı ve A Milli Takım'daki görevine devam edeceği öğrenilmişti.

Daha önce Roma'yı çalıştırmış olan Jose Mourinho için de hamle yapılabileceği iddiaları gündemdeyken İtalyan kulüp Claudio Ranieri'yi resmen açıkladı.

SON OLARAK CAGLIARI'Yİ ÇALIŞTIRDI

Son olarak Cagliari'yi çalıştıran Ranieri, 65 maçta 22 galibiyet, 22 beraberlik ve 21 mağlubiyet alarak 1.35'lik puan ortalaması yakalamıştı.