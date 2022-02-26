Montella: “Rakipler Adana Demirspor’dan korkuyor”

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kievde patlama sesleri Elektrik santralini vurdular... Sirenler çalıyorKiev'de patlama sesleri! Elektrik santralini vurdular... Sirenler çalıyor#Rusya
Eski Cumhurbaşkanı kalaşnikofla CNN Internatinal yayınına çıktıEski Cumhurbaşkanı kalaşnikofla CNN Internatinal yayınına çıktı#Poroşenko
Rusya gözünü kararttı Kievde akılalmaz kamuflaj oyunuRusya gözünü kararttı! Kiev'de akılalmaz kamuflaj oyunu#Rusya
NATO zirvesi sonrası durum tespiti... Topyekûn işgalNATO zirvesi sonrası durum tespiti... Topyekûn işgal!#Stoltenberg
Bakan Çavuşoğlundan Putinin darbe çağrısına sert yanıt: Kabul edilemezBakan Çavuşoğlu'ndan Putin'in darbe çağrısına sert yanıt: Kabul edilemez#Ukrayna
Avrupa Konseyi duyurdu Rusyanın temsil hakkı askıya alındıAvrupa Konseyi duyurdu! Rusya'nın temsil hakkı askıya alındı#Avrupa Konseyi
Putinden Ukrayna Ordusuna çağrı: Hükümeti indirinPutin'den Ukrayna Ordusu'na çağrı: Hükümeti indirin!#RUSYA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeliCumhurbaşkanı Erdoğan: Sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli#Erdoğan
Müzakere yeri anlaşmazlığı... İpler yeniden koptu'Müzakere yeri' anlaşmazlığı... İpler yeniden koptu#Kremlin
Covid-19da son 24 saat... Bakan Koca can kayıplarına dikkat çekerek uyardıCovid-19'da son 24 saat... Bakan Koca can kayıplarına dikkat çekerek uyardı#Koronavirüs
CNN TÜRKte duygusal anlar Ukraynadan bildirdi: Türk olduğum için gurur duyuyorumCNN TÜRK'te duygusal anlar! Ukrayna'dan bildirdi: Türk olduğum için gurur duyuyorum#Ukrayna
Rusyadan Ukraynaya bir hamle daha... Korkutan tahmin Dünyaya yayılır mıRusya'dan Ukrayna'ya bir hamle daha... Korkutan tahmin! Dünyaya yayılır mı?#Siber Saldırı
Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyorRusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?#Ukrayna
İnanılmaz anlar Hepsi tek tek sıralandıİnanılmaz anlar! Hepsi tek tek sıralandı#Ukrayna
Gökçe Bahadır-Emir Ersoy evlendiGökçe Bahadır-Emir Ersoy evlendi#Gökçe Bahadır
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Montella: “Rakipler Adana Demirspor’dan korkuyor”

#Adana Demirspor#Vincenzo Montella#Süper Lig
Montella: “Rakipler Adana Demirspor’dan korkuyor”

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, berabere kaldıkları Antalyaspor maçı sonrası, “Her maçı kazanmak istiyoruz ama kazanamadığımızda da kaybetmemek çok önemli. Rakibimiz berabere kaldığı için çok mutluydu. Bu da demek oluyor ki artık rakipler Adana Demirspor’dan korkuyor” dedi.

Haberin Devamı

Adana Demirspor, ligin 27. haftasında evinde Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Aslında verdiğimiz mücadele ve performanstan dolayı çok mutluyum. Oyuncularımız sonuna kadar maçı kazanmaya çalıştı. Çok dengeli bir takıma karşı oynadık. Ara transferi iyi değerlendiren bir takım vardı karşımızda. Çok da olgun oynadığımız bir maç olduğunu söyleyebilirim. Son 20 dakikada iki forvetle zorladığımızda maçı çok riske girmemiştik. Her maçı kazanmak istiyoruz ama kazanamadığımızda da kaybetmemek çok önemli. Rakibimiz berabere kaldığı için çok mutluydu. Bu da demek oluyor ki artık rakipler Adana Demirspor’dan korkuyor. Bu tarz maçlarda anlık skor değişebilecek maçlar. Üzülmemiz lazım” diye konuştu.

“Hedefimizi gerçekleştirdik”

Haberin Devamı

Adana Demirspor’un Avrupa’ya gitme ihtimali hakkında da konuşan Montella, “Bizim kendi bir hedefimiz vardı. O da ligde kalmaktı. Onu gerçekleştirdik gibi gözüküyor. Bundan sonraki maçlarda da içimizde olması gereken hedefler var. Çalışıp onları gerçekleştireceğiz. Bizim tek bir üzüntümüz var. Her şeyimizi verdik sahada ancak istediğimiz sonuca bağlayamadık. Tek üzüntümüz bu olur” ifadelerini kulandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana Demirspor#Vincenzo Montella#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Savaşın simgesi öğretmen konuştu: Putine boyun eğmektense ölmek daha iyi

Savaşın simgesi öğretmen konuştu: 'Putin'e boyun eğmektense ölmek daha iyi'

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Rusya-Ukrayna geriliminde madde detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiyeyi neler bekliyor

Rusya-Ukrayna geriliminde 'madde' detayı: NATO 5, Montrö 19... Türkiye'yi neler bekliyor?

#Ukrayna
Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak

Ukrayna-Rusya savaşı büyüyor: Milyonlarca sivil ne yapacak?

#Rusya-Ukrayna Savaşı
Savaşın simgesi öğretmen konuştu: Putine boyun eğmektense ölmek daha iyi

Savaşın simgesi öğretmen konuştu: 'Putin'e boyun eğmektense ölmek daha iyi'

#RUSYA