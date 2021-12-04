Montella: "Rakibin birinci olması tesadüf değil"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İhtiyacın yüzde 40ını karşılayacak 7500 kişiye iş sağlayacakİhtiyacın yüzde 40'ını karşılayacak! 7500 kişiye iş sağlayacak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Galatasaray-Altay maçında çok konuşulan kararlar Penaltı, gol ve Cüneyt Çakır...Galatasaray-Altay maçında çok konuşulan kararlar! Penaltı, gol ve Cüneyt Çakır...#Galatasaray
Konum ve zaman verdiler 175 bin askerle saldıracaklar...Konum ve zaman verdiler! 175 bin askerle saldıracaklar...#RUSYA
Cumhurbaşkanı Erdoğanın mitingine bomba tuzağı son anda önlendiCumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bomba tuzağı son anda önlendi!#Recep Tayyip Erdoğan
Kovid-19da son tablo Bakan Koca mevsim şartlarına dikkat çektiKovid-19'da son tablo! Bakan Koca 'mevsim şartlarına' dikkat çekti#Koronavirüs
Erdoğandan Kılıçdaroğluna: Devletin kurumlarına randevusuz gidemezsinErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Devletin kurumlarına randevusuz gidemezsin#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı | Seyrantepede net fırsat kaçtı Skor...Canlı | Seyrantepe'de net fırsat kaçtı! Skor...#Süper Lig
Lider Trabzonspor durdurulamıyor 17 yıl sonra ilk kez Rekor...Lider Trabzonspor durdurulamıyor! 17 yıl sonra ilk kez! Rekor...#Süper Lig
İskenderun Körfezinde alarm Dinamit yüklü konteyner denize düştüİskenderun Körfezi'nde alarm! Dinamit yüklü konteyner denize düştü#İskenderun Körfezi
En az 100 mağdur var Böyle dolandırmışlar...En az 100 mağdur var! Böyle dolandırmışlar...#İnşaat Mağdurları
2022de konut alacaklar dikkat İşte tahminler, en değerlenecek il ve ilçeler2022'de konut alacaklar dikkat! İşte tahminler, en değerlenecek il ve ilçeler#Konut Piyasası
Kripto paralar resmen çakıldı Uzman isimler sebebini açıkladıKripto paralar resmen çakıldı! Uzman isimler sebebini açıkladı#Kripto Para Piyasası
Kışın en çok yakıştığı köy ve kasabalar… 12 şehirden birbirinden güzel 15 adresKışın en çok yakıştığı köy ve kasabalar… 12 şehirden birbirinden güzel 15 adres#Seyahat
Düğünden günler önce birbirlerine girmişler: Sarayda elti kavgasıDüğünden günler önce birbirlerine girmişler: Sarayda elti kavgası#Meghan Markle
Aldatmayı gizlemek istemiş: Bebeği aldırması için baskı yapıp para teklif etmişAldatmayı gizlemek istemiş: Bebeği aldırması için baskı yapıp para teklif etmiş#Tristan Thompson
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Montella: "Rakibin birinci olması tesadüf değil"

#Adana Demirspor#Montella#Trabzonspor
Montella: Rakibin birinci olması tesadüf değil

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor karşısında gösterdikleri performanstan çok memnun olduğunu belirterek, rakibin birinci olmasının da tesadüf olmadığını söyledi.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 15'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 mağlup olan Adana Demirspor'da, teknik direktör Vincenzo Montella düzenlediği basın toplantısında, rakibin birinci olmasının tesadüf olmadığını belirterek, "Futbolcuları tebrik ediyorum. Maç esnasında çok pozisyon bulduk. İleride baskımızı hissettirdik. Kendi oyunumuzu sergilemeye devam ettik. Rakip iki kez net geldi ve o golleri de yaptı. Onların birinci olması tesadüf değil. Performans olarak memnunum ama skordan ötürü üzgünüz. Çocukları tebrik etmek istiyorum. İstediğimiz gibi kendimizi yansıttık" ifadelerini kullandı.

"Biz buraya gelirken hedefimiz kazanmaktı" diyen Montella, "Performans olarak bunu da yansıttık. Kaleye de çok fazla gittik ama bitirici olamadık. Rakip de iki kere net bir şekilde geldi. Hedef galip gelmekti. Çocukları tebrik etmek istiyorum" şeklinde konuştu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana Demirspor#Montella#Trabzonspor

BAKMADAN GEÇME!

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs
Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı

Yıl 2005... Nazan Kesal ve babasından karşılıklı harmandalı!

#Ünlülerin Nikah Fotoğrafları
Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları

Özel hayatlarının mahrem detaylarını anlatmaları bezdirdi: Artık konuşturmayın şunları!

#Will Smith