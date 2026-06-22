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Montella kalsın mı, gitsin mi? Gözler TFF yönetiminde

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#A Milli Futbol Takımı#Montella#2026 Dünya Kupası
Montella kalsın mı, gitsin mi Gözler TFF yönetiminde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 07:00

Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığı, İtalyan hocanın koltuğunu tehlikeye attı. Kadro tercihi ve kapalı defans oynayan rakiplere karşı çare üretememesi nedeniyle ağır eleştirilere hedef olan A Milli Takım Teknik Direktörü hakkındaki ‘devam mı, tamam mı’ kararı, TFF yönetiminin turnuva sonrası yapacağı ilk toplantıda verilecek.

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A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası’nın ilk iki maçında gol bile atamayarak ‘0’ puanla kapatıp elenmesinin ardından gözler şimdi Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yapacağı toplantıya ve teknik direktör Vincenzo Montella hakkında alacağı karara çevrildi...

Montella kalsın mı, gitsin mi Gözler TFF yönetiminde

24 yıl sonra katılmayı başardığımız kupada yaşanan fiyasko İtalyan hoca konusunda düşünceleri 2’ye böldü.

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Turnuva öncesi başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, “Şimdiye kadar 3 yenilgi aldı. Elbette onunla devam edeceğiz” diyerek destek verdiği Montella için Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleri sonrası nasıl bir karar alacağı bekleniyor.

Montella kalsın mı, gitsin mi Gözler TFF yönetiminde

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TFF 2’YE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

İtalyan teknik direktör hakkındaki ‘devam mı, tamam mı’ kararı Amerika Birleşik Devletleri maçı sonrası İstanbul’a dönecek olan TFF’nin ilk toplantısında karara bağlanacak.

TFF yönetiminde bazı isimlerin Montella’nın Dünya Kupası gibi uluslararası bir arenada sergilediği performansın yetersizliğinden şikayetçi olduğunun da altını çizelim.

Montella kalsın mı, gitsin mi Gözler TFF yönetiminde

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#A Milli Futbol Takımı#Montella#2026 Dünya Kupası

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