Montella kalsın mı, gitsin mi? Gözler TFF yönetiminde

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A Milli Takımımızın 2026 Dünya Kupası’nın ilk iki maçında gol bile atamayarak ‘0’ puanla kapatıp elenmesinin ardından gözler şimdi Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yapacağı toplantıya ve teknik direktör Vincenzo Montella hakkında alacağı karara çevrildi...

24 yıl sonra katılmayı başardığımız kupada yaşanan fiyasko İtalyan hoca konusunda düşünceleri 2’ye böldü.

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Turnuva öncesi başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, “Şimdiye kadar 3 yenilgi aldı. Elbette onunla devam edeceğiz” diyerek destek verdiği Montella için Avustralya ve Paraguay mağlubiyetleri sonrası nasıl bir karar alacağı bekleniyor.

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TFF 2’YE BÖLÜNMÜŞ DURUMDA

İtalyan teknik direktör hakkındaki ‘devam mı, tamam mı’ kararı Amerika Birleşik Devletleri maçı sonrası İstanbul’a dönecek olan TFF’nin ilk toplantısında karara bağlanacak.

TFF yönetiminde bazı isimlerin Montella’nın Dünya Kupası gibi uluslararası bir arenada sergilediği performansın yetersizliğinden şikayetçi olduğunun da altını çizelim.