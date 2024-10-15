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Montella: İzlanda'ya 7 gol atmak mutlu ediyor

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#A Milli Takım#Vincenzo Montella#İzlanda
Montella: İzlandaya 7 gol atmak mutlu ediyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 00:28

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta İzlanya'yı 4-2 mağlup ettikleri karşılaşmayı değerlendirdi.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı 4-2 yendiğimiz karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Futbolcularının zorlu şartlara rağmen Türk yüreğiyle oynadığına dikkat çeken Montella, "Takıma geldiğimden beri aldığımız en güzel galibiyetlerden biri, çok memnunum. Neden bu kadar çok mutluyuz çünkü şartlara baktığınızda geriye atabilecek şartlar vardı. Sınırda olan bir zemin. Ayakta duran takım bizdik daha çok. 24 şutumuz, 4 golümüz var. Futbolcularımızın Türk yüreğiyle oynamaları beni gururlandırıyor. Çok gurur verici." dedi.

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"BİRİNCİ OLMAK İSTİYORUZ"

Adım adım hedefe ilerlediklerini ve İzlanda'ya iki maçta 7 gol atmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Montella, "İki maçta İzlanda'ya 7 gol atmak mutlu ediyor. Bu maç çok önemli bir maçtı. Kazanamasak bütün senaryolar farklılaşırdı. İkinciliği garantiledik ama biz birinci olmak istiyoruz. Çok önemli bir maçımız daha var. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız. 4 tane farklı futbolcuyla, 4 tane gol attık. Bu çok ayrı bir not. Takım ruhunun öne çıkması ve organizasyonun öne çıkması durumunda bu tarz sonuçlar almak keyif veriyor. Hedefimize yaklaşıyoruz. Adım adım ilerleyeceğiz. A Ligi'ne gitmek istiyoruz. Doğru yoldayız" diye konuştu.

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#A Milli Takım#Vincenzo Montella#İzlanda

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