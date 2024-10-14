Montella: İzlanda maçı grubun anahtarı

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UEFA Uluslar B Ligi’ndeki 4. maçında bu akşam İzlanda’ya konuk olacak A Milli Takım’ın teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşma için ‘Grubun anahtar maçı’ değerlendirmesini yaptı. İtalyan çalıştırıcı, maçın yapılacağı Reykjavik kentindeki soğuk ve rüzgarlı havaya dikkat çekerek, “Şartlar zor olabilir ama futbolda her maçta istediğiniz şartlarda oynayamazsınız. Her şarta adapte olmanız gerekiyor. Seviye farkını da bu şekilde çıkartabiliyorsunuz. Adapte olursanız, farkı ortaya koyabilirsiniz” dedi.

ROTASYON YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUM

İzlanda’nın soğuk ve rüzgarlı havalarda oynamaya alışkın bir takım olduğunu vurgulayan Montella, “Bu bir bahane olmamalı. Bizi en fazla rüzgar rahatsız edebilir. İzlanda’nın burada tarihi sonuçlar aldığını biliyoruz ama sonuçlara bakmaksızın söylüyorum biz neler yapmamız gerektiğini biliyoruz” ifadelerini kullandı. Vincenzo Montella, İzlanda önünde kadroda rotasyon yapıp yapmayacağı ile ilgili soru üzerine, “Düşünüyorum. Son kararımı yarın (bugün) vereceğim” diye konuştu.

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ORGANİZE BİR TAKIM BEKLİYORUM

Montella, İzlanda’nın son derece organize ve fiziksel açıdan güçlü bir takım olduğunu belirtip, dikkat etmeleri gereken noktaları şöyle anlattı: “Organize bir takım bekliyorum karşımızda. Son maçta ilk yarıda yumuşak bir baskı ile karşıladılar rakibi ikinci devre direkt temaslı baskı kurdular. Fiziksel bir takım olduğunu biliyoruz. Kornerlerde ve taç atışlarında fiziksel özelliklerini kullanmaya çalışıyorlar.”

BURASI SOĞUK AMA BUNLAR BAHANE DEĞiL

A Milli Takım’ın orta sahadaki kilit isimlerinden Orkun Kökçü, bugün oynayacakları İzlanda maçı için, “Uzun bir yolculuk oldu, saat farkı da var. Burası bayağı soğuk ama bunlar bahane değil. Yüzde yüz hazırız. Gayet iyi bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Bunun devamını getirmek istiyoruz” dedi.