Montella: Hayallerimiz vardı ama bu sonuç hayal kırıklığı olarak görülmemeli

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EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olan ve turnuvaya veda eden A Milli Takımımız'da teknik direktör Vincenzo Montella maçın ardından konuştu.

"HAYALLERİMİZ VARDI AMA HAYAL KIRIKLIĞI OLMAMALI"

Sonuca baktığımızda üzgünüz. Şampğiyona başladığından bu yana oynadığımız oyun, takım ruhu, ülke birlikteliği, kazandığımız kimliği düşününce gururluyuz. Tüm futbolcularımızın alınlarından öpmek lazım. Maçları anlama, yorumlama, hemen adapte olma... Harika işler yaptık. Hayallerimiz vardı ama bunu hayal kırıklığı olarak algılamamak lazım. Takımımımla gurur duyuyorum.

"NÖTR OLAN İNSANLARIN SEVGİSİNİ KAZANDIK"

Maçın geneline baktığınızda iyi oynadığımız uzun bir bölüm vardı. Devamında 10 dakikalık bir bölüm var, o anları daha iyi yönetebilirdik. Genç oluşumuzdan dolayı belki de o bölümü yaşadık. Nötr olan insanların sevgisini kazanmış bir takımız. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama bu takım 8 sene boyunca şampiyonalarda olacak. Bu takımdan ümidi kesmemeliyiz. Gol beklentisine baktığımızda da biz daha üstünüz.

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"HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"

Şimdi oyuncularımız dinlenecek. Eylül'de Uluslar Ligi başlıyor. Üst lige çıkmak istiyoruz. Daha sonra hedefimiz Dünya Kupası olacak.

"BURADA OLUP MEYVELERİ TOPLAMAK İSTERİM"

Bir endişem yok, kendi adıma kutlama yapıyorum. Oyuncularımızın birçoğu çok genç. Burada olup bu takımın meyvelerini toplamak isterim.

"BU TAKIM DAHA FAZLA SAYGI GÖRECEK"

Bazen de neden bu kadar erken değişiklik yaptınız diye sorulur. Harika bir turnuva geçirdik. Hollanda ve İspanya bizim kazandığımız kadar maç kazandı. Biz çok iyi ve genç bir takımız. 2032 Avrupa Şampiyonası'nda burada oynayan bir çok oyuncu 26-27 yaşında olacak. Türk ruhuyla oynadık. Böyle bir yenilgiye rağmen halkımız bizi seviyor. Yüreğiyle oynadı oyuncularımız ve bizi gururlandırdılar. Bu turnuvadan sonra Türkiye'ye daha farklı bakılacak. Daha fazla saygı görecek artık bu milli takım.

"HAKEM KARARLARINDA ÇOK ŞANSLI DEĞİLDİK"

Hakem kararları konusunda çok şanslı değildik. Başka bir şey eklemek istemiyorum bu konu hakkında.

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"REKORLAR KIRDIK"

Ayrıntılara çok fazla bakmak iyi bir şey değil. Gruptan harika bir şekilde çıktık, iyi yaptığımız şeylere bakmamız lazım. Herhangi bir pişmanlığım yok. Tabii ki daha iyisini yapabilirdik ama turnuvada 3 maç kazandık ve geçmişteki rekorları kırdık. Geleceğe çok daha net ve güvenli olarak bakıyorum.

"İKİNCİ YARIYI DAHA İYİ OYNAYABİLİRDİK"

Buradan çıkaracağım ders iyi duygular olacak. Oynayış şeklimiz ve oynadığımız futbol... Tabii ki deneyim eksikliğimiz vardı, topa daha iyi hükmedebilirdik. Sahada oynayan oyuncularımın birçoğu sezon boyunca devamlılıkları yoktu. Oynadıkça deneyim kazanırsınız. İkinci yarıyı daha iyi oynayabilirdik diye düşünüyorum. Tabii ki kusursuz bir takım olsaydı zaten tuhaf olurdu.

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"BİR FİNALİN TOHUMLARI ATILDI"

Kesinlike bir finalin tohumları atıldı diyebiliriz. Burada çok önemli deneyimler kazandık. Türkiye'de bu takıma karşı çok büyük bir sempati var. Diğer ülkelerden de aynı şekilde. Bana göre gelecek bizim yanımızda olacak.