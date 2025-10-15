×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Montella, gözünü liderliğe dikti: 'İspanya'da sürprizi kim istemez!'

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Erkek Futbol Takımı#Vincenzo Montella#İspanya
Montella, gözünü liderliğe dikti: İspanyada sürprizi kim istemez
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2025 00:37

A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 4-1'lik Gürcistan galibiyeti ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, "Kafamızda hayaller var. İspanya maçında da sürpriz yapmak ve birinci olmak kim istemez?" sözleriyle İspanya maçını işaret etti.

Haberin Devamı

Dünya Kupası Elemeleri dördüncü maçında Gürcistan'ı Kocaeli'nde 4-1 mağlup eden Türkiye'de teknik direktör Vincenzo Montella, galibiyetin ardından konuştu.

İşte Montella'nın açıklamaları;

"İKİNCİ YARIYI DAHA AZ BEĞENDİM"

"Çok memnunum kazandığımız için, çok gururluyum. İlk yarıda çok iyi başladık, çok agresif başladık, rakibe alan vermedik. Sonrasında biraz skor rahatlayınca, ikinci yarıyı daha az beğendim. Daha fazla koşmak zorunda kaldık. İstediğimiz bir tablo olmadı ikinci yarıda ama genel olarak bakınca kazanmak önemli."

"EMİN ADIMLARLA DEVAM"

"Play-off yolunda 1 puan bizi memnun ediyor artık. Yolumuza emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz."

Gözden KaçmasınMilli Takımda Merih Demiral & Hakan Çalhanoğlu ortaklığı Topu kafama atıyorlar zatenMilli Takım'da Merih Demiral & Hakan Çalhanoğlu ortaklığı! 'Topu kafama atıyorlar zaten!'Haberi görüntüle

"RAHATSIZIM"

"İki maçta çok önemli goller attık. Bugün yediğimiz golden biraz rahatsızım ama genel olarak tablodan çok memnunum. Futbolcularımız inanılmaz bir performans gösterdi."

Haberin Devamı

Montella, gözünü liderliğe dikti: İspanyada sürprizi kim istemez

EN FAZLA GALİBİYET ALAN YABANCI HOCA OLMASI

"Bu bilgiyi geçen hafta öğrendim. Ben genelde istatistiklere sonradan bakmayı seviyorum, çok konsantre olmuyorum. Futbolcularımıza tekrar teşekkür ediyorum. İnanılmaz çalışkan bir grupla birlikteyiz. Kendi görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Umarım elimizden geleni yaptıktan sonra oraya gideriz hep birlikte."

Gözden KaçmasınKenan Yıldızdan A Milli Takım kariyerinde bir ilk: İki maçta 3 golKenan Yıldız'dan A Milli Takım kariyerinde bir ilk: İki maçta 3 gol!Haberi görüntüle

DURAN TOPLAR

"Duran toplar konusunda çalışıyoruz. Hakan Balta hoca ile çok fazla kafa yoruyoruz. Futbolda kaliteli ayaklarınız olduğunuzda, kaliteli kafa topuna çıkan oyuncular olduğunda bunu başarmak insanı mutlu ediyor. Çalıştığımız bir konu. Modern futbolda artık duran toplardan da sonuca gidebiliyorsunuz. O yüzden çok önemli bir konu bizim için."

İSPANYA MAÇI

"İspanya'da bir sürpriz... Bakacağız! Tabii bu durum İspanya'nın elinde biraz çünkü averajları çok iyi. Biz en iyisini yapacağız. Kafamızda hayaller var. İspanya maçında da sürpriz yapmak ve birinci olmak kim istemez?"

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Erkek Futbol Takımı#Vincenzo Montella#İspanya

BAKMADAN GEÇME!