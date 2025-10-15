Montella, gözünü liderliğe dikti: 'İspanya'da sürprizi kim istemez!'

Haberin Devamı

Dünya Kupası Elemeleri dördüncü maçında Gürcistan'ı Kocaeli'nde 4-1 mağlup eden Türkiye'de teknik direktör Vincenzo Montella, galibiyetin ardından konuştu.

İşte Montella'nın açıklamaları;

"İKİNCİ YARIYI DAHA AZ BEĞENDİM"

"Çok memnunum kazandığımız için, çok gururluyum. İlk yarıda çok iyi başladık, çok agresif başladık, rakibe alan vermedik. Sonrasında biraz skor rahatlayınca, ikinci yarıyı daha az beğendim. Daha fazla koşmak zorunda kaldık. İstediğimiz bir tablo olmadı ikinci yarıda ama genel olarak bakınca kazanmak önemli."

"EMİN ADIMLARLA DEVAM"

"Play-off yolunda 1 puan bizi memnun ediyor artık. Yolumuza emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz."

"RAHATSIZIM"

"İki maçta çok önemli goller attık. Bugün yediğimiz golden biraz rahatsızım ama genel olarak tablodan çok memnunum. Futbolcularımız inanılmaz bir performans gösterdi."

EN FAZLA GALİBİYET ALAN YABANCI HOCA OLMASI

"Bu bilgiyi geçen hafta öğrendim. Ben genelde istatistiklere sonradan bakmayı seviyorum, çok konsantre olmuyorum. Futbolcularımıza tekrar teşekkür ediyorum. İnanılmaz çalışkan bir grupla birlikteyiz. Kendi görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Umarım elimizden geleni yaptıktan sonra oraya gideriz hep birlikte."

DURAN TOPLAR

"Duran toplar konusunda çalışıyoruz. Hakan Balta hoca ile çok fazla kafa yoruyoruz. Futbolda kaliteli ayaklarınız olduğunuzda, kaliteli kafa topuna çıkan oyuncular olduğunda bunu başarmak insanı mutlu ediyor. Çalıştığımız bir konu. Modern futbolda artık duran toplardan da sonuca gidebiliyorsunuz. O yüzden çok önemli bir konu bizim için."

İSPANYA MAÇI

"İspanya'da bir sürpriz... Bakacağız! Tabii bu durum İspanya'nın elinde biraz çünkü averajları çok iyi. Biz en iyisini yapacağız. Kafamızda hayaller var. İspanya maçında da sürpriz yapmak ve birinci olmak kim istemez?"