Montella futbol kulübü!

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2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, ABD'ye gitti.

Otobüsle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nden hareket eden ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla ABD'ye hareket etti. Fort Lauderdale kentindeki havalimanına inecek milli takım, sonrasında Miami'ye geçecek.

ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu'nda yer alan milliler, turnuva hazırlıkları kapsamında son maçını, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Inter Miami Stadı'nda Venezuela ile oynayacak.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü TSİ 07.00 BC Place Vancouver Stadı'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

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Dev turnuva öncesi ise Hürriyet yazarları Fırat Aydınus, Ufuk Kaan Karacan, Güntekin Onay ve Uğur Meleke, Montella'nın belirlediği 26 kişilik kadroyu mercek altına aldı.

UĞUR MELEKE: GIDECEK 26 KIŞIYI HERKES BILIYORDU

35 kişilik geniş kadro açıklandığında zaten hangi 26’nın Amerika’ya gideceğini Montella biliyordu, ekibi biliyordu, biz biliyorduk, herkes biliyordu! Montella milli takımı bir futbol kulübü olarak görüyor ve güvendiği oyunculardan ölüm-yaralanma olmadıkça vazgeçmiyor! Bunu eleştirel bir yerden söylemiyorum, hocaya büyük saygı duyuyorum. Zira saygı çift şeritli bir otobandır. Saygı istiyorsanız, saygı duyacaksınız. Montella’nın da tam olarak yaptığı bu. Bir de şunu da unutmamak lazım, Amerika’ya gitmek için elemeler oynandı ve orada bu oyunculardı emek veren. İtalyan Hoca bu eleme süreci ekibine de saygısını göstermiş oldu. Montella köşeli bir teknik adam. Bulunduğu kabın şeklini almıyor. Ve ben onun bu köşeliliğine hayranım.

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GÜNTEKİN ONAY: OTURMUŞ KADRO ILE GITMEK AVANTAJ

Montella'nın kafasında uzun bir süredir belirlenmiş bir oyuncu havuzu var. Zorunlu olmadıkça bu havuzun dışına çıkıp da yeni isimlere yönlenmiyor. Milli Takımı başarıya götüren oyuncu grubu ile devam etmesi de son derece normal. Ayrıca turnuva oynamak bambaşka bir şey. Dünya Kupası gibi büyük bir organizasyona oturmuş bir kadro ile gitmek bizim için avantaj. Mevcut durumda zaten ligler oynanmıyor, form durumu diye bir olgu da söz konusu değil. Bu aşamada Montella’nın tercihlerinde bir absürtlük söz konusu değil. Benim tek merakım santrfor pozisyonunda Deniz Gül veya Can Uzun 11’de başlayacak mı?

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FIRAT AYDINUS: TERCIHLERI IZLEDIĞI ÇIZGI ILE UYUMLU

Vincenzo Montella, A Milli Takım’ın başına geldiği günden bu yana kadro tercihlerini büyük ölçüde istikrarlı bir şekilde sürdürdü. Dünya Kupası yolunda da birlikte çalıştığı oyunculara güvenerek seçimlerini yaptı.

Elbette performansı, form durumu veya kulüplerindeki süreleri nedeniyle kadroda yer alması ya da almaması tartışılan isimler var. Ancak Montella’nın tercihleri, bireysel performansın yanı sıra takım uyumu ve ekip ruhunu da gözetiyor. Açıklanan kadroya bakıldığında, kalanlar ve ayrılanlar arasında büyük sürpriz sayılabilecek isimler öne çıkmıyor. Tercihler, teknik adamın bugüne kadar izlediği çizgiyle uyumlu görünüyor.

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UFUK KAAN KARACAN: INCE ELENIP SIK DOKUNMUŞ

Montella'nın felsefesi çok net: O, anlık olarak bireysel performansı en yüksek olanları değil; uzun ve yıpratıcı bir turnuva maratonu boyunca her ihtiyaca, her taktiksel kırılmaya cevap verebilecek isimleri seçiyor. Belli ki bu kadro kurulurken sadece saha içi faktörler değil, soyunma odası dengeleri ve saha dışı etmenler de ince elenip sık dokunmuş.

Artık büyük ve iddialı sözlerle yıkıcı eleştiriler yapma dönemini geride bırakmalıyız. Bakış açımızı değiştirme vakti geldi. Kadro açıklandığında ya da bir değişiklikte peşin hükümlü olmak yerine, “Hocamız burada ne düşünmüş olabilir?” sorusunu sormak, bizi çok daha sağlıklı bir noktaya taşıyacaktır. Çünkü artık önümüzde eğilip bükülmeyecek net bir gerçek var: Ortada tek bir vücut olmuş Bizim Çocuklar ve onların arkasında dimdik duran bir hocamız var.

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