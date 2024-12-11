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Montella: Euro 2032’de şu an ektiğimiz tohumu biçeceğiz

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#A Milli Takım#Vincenzo Montella#Futbol
Montella: Euro 2032’de şu an ektiğimiz tohumu biçeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 07:00

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2032 Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2032) da görevinin başında olmak istediğini söyledi.

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye ile İtalya’nın ortaklaşa düzenleyeceği 2032 Avrupa Şampiyonası’nda (EURO 2032) da görevinin başında olmak istediğini söyledi. Turkuvaz Medya Spor Zirvesi’nde konuşan Montella, şunları söyledi:

YATIRIM YAPIYORUZ

“EURO 2032 geldiğinde, şu an tohumlarını ektiğimiz bir şey var; hasadını yapıyor olmamız lazım. 2032’de 30 yaşına gelmemiş olacak ve şimdiden yatırımını yaptığımız oyuncular var; Arda, Kenan, Semih, Yasin, Deniz Gül gibi... Biz onları o turnuvada, en iyi zamanlarında görmeyi umut ediyoruz. Yatırımlarımız sağlam. 2032’de ektiğimizi biçiyor olacağız.”

2026 DÜNYA KUPASI’NDA OLACAĞIZ

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı, A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki rakiplerinin cuma günü yapılacak kura çekimi ile belli olacağını vurgulayarak, “Hedef hepimizin çok özlem duyduğu Dünya Kupası’na katılmak. 2026’da orada olacağız ve çok büyük işlere imza atacağız” dedi. Kazancı, Süper Lig kulüpleri arasında yaşanan tartışmalarla ilgili soru üzerine, “Her sezon olan şeyler. Bunlara odaklanmamak, pozitif olmak lazım. Artık kenetlenme vakti” diye konuştu.

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#A Milli Takım#Vincenzo Montella#Futbol

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