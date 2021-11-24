Montella: Balotelli'nin yokluğu planlarımızı değiştirmedi

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Ligde Cuma günü oynayacakları Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor’da teknik direktör Vincenzo Montella, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu. Aldıkları üst üste 2 galibiyet nedeniyle mutlu olduğunu ifade eden Motella, Kasımpaşa maçına odaklandıklarını kaydetti.



MONTELLA: BALOTELLİ’NİN EKSİKLİĞİ PLANLARIMIZI ÇOK DEĞİŞTİRMEDİ



Kasımpaşa’nın iyi kadrosu olduğunu ve güçlü bir rakip olduğunu belirten Montella, ”Kasımpaşa’nın iyi bir takım ve iyi bir kadrosu olduğunu unutmamız lazım. Oynadıkları maçın yüzde 80’ininde topa sahip bir oyun oynuyor. Çok zor bir maç olacağını düşünüyorum. İstediğimiz sonucu alabilmek için elimizden geleni yapacağız. Balotelli büyük bir futbolcu. Eksikliğini hissederiz. Ancak bu durum planlarımızı çok değiştirmedi” dedi.



İNLER: KASIMPAŞA MAÇINDA ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ



Takım kaptanı Gökhan İnler, Montella’nın çok çalıştığını kaydederken, "Rakiplere karşı özel taktikleri uyguluyoruz. Her maç farklı. Ayrı ayrı hazırlanıyoruz. Süper Lig’de herkes herkesi yenebilir. Kasımpaşa maçında elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.



Öte yandan, takımın 17 yaşındaki genç oyuncusu İzzet Çelik, Kasımpaşa maçını kazanarak galibiyet serisine devam etmek istediklerini söyledi.