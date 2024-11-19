Montella: Aşmamız gereken tuzak dolu bir maç

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, bugünkü maçı kazanarak A Ligi’ne çıkmak ve en iyi takımlarla mücadele etmek istediklerini söyledi. Montella Karadağ’ın saygı duyulması gereken bir ekip olduğunu belirterek “Karadağ tüm maçları kaybetse de her zaman son dakikaya kadar mücadelesini veren ve çok fazla pozisyon bulan bir takım oldu. Onlar için işler farklı gidebilirdi. Biz de her zaman kazanmak için sahaya çıkıyoruz” dedi.

Montella adının Roma teknik direktörlüğü için anılması ile ilgili de “Herkesin gönlü rahat olsun ben burada mutluyum. O konu artık kapandı. Önünüzdeki maça konsantre olmamız gerekiyor, Karadağ maçının ne kadar zor geçeceğini kimse unutmasın. Bir tuzak maç olarak düşünebilirsiniz. Fazla zorluklar ve aşmamız gereken olaylar da var, tüm konsantrasyonum bu maçla alakalı olacak” diye konuştu.