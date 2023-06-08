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Montella, Adana Demirspor'da kalacak mı? İsmi Fenerbahçe ile de anılıyordu, açıklama yaptı

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#Fenerbahçe#Adana Demirspor#Montella
Montella, Adana Demirsporda kalacak mı İsmi Fenerbahçe ile de anılıyordu, açıklama yaptı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 11:37

Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella, Süper Lig'in son haftasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. İsmi Fenerbahçe ile de anılan İtalyan teknik adam, kulüpteki geleceğiyle ilgili konuştu.

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Ankaragücü galibiyetiyle ilgili; "Çok fazla gururlandığım bir galibiyetti. Sahada daha az süre bulan oyuncularımızın bulduğu bir galibiyetti. Onlara şans verdik. Her takımın her seviyedeki takımın gücü, daha az oynayan isimlerden gelir. Oyuncular gerek antrenmanlarda, gerekse sonradan girerek olsun çok katkı verdiler." diyen Montella, geleceğiyle ilgili de şunları söyledi:

"Sözleşmem haziran ayında bitiyor. Kimseyle görüşmedik, konuşmadık, teklif de gelmedi. Uzun yıllardır futbolun içerisindeyim. Spekülasyonlar bazen yanlış, bazen gerçek olabiliyor. Bunun da farkındayım. Umarım başkanımızla da konuşma fırsatımız olur. Herkesin devam etme fikrine sahip olduğunu söyleyebilirim. Pazar günü Fenerbahçe’yi destekliyoruz. Çünkü Avrupa’ya gitmek istiyoruz."

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Montella yönetimindeki Adana Demirspor, Süper Lig'de sezonu 69 puanla 4. sırada tamamladı.

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#Fenerbahçe#Adana Demirspor#Montella

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