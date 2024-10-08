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Montella, A Milli Takım'a çağırdı, ortalık karıştı! 'Masum olduğuna inanıyoruz'

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Montella#Atakan Karazor
Montella, A Milli Takıma çağırdı, ortalık karıştı Masum olduğuna inanıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 07:00

A Milli Takım’ın yeni ismi Atakan Karazor’un geçmişte karıştığı dava tartışmalara yol açtı. Karazor ve bir arkadaşının 18 yaşındaki bir kadına cinsel taciz suçlamasıyla 4 hafta hapis yatması ve dava sürecinin devam etmesi yeniden gündeme gelirken, sosyal medyada oyuncuya tepkiler yükseldi.

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından ilk kez ay yıldızlı formayı giymek üzere kampa davet edilen Atakan Karazor’un geçmişte karşılaştığı suçlamalar ve mahkeme süreci yeniden gündeme geldi. Stuttgart forması giyen 27 yaşındaki Atakan 2022 yazında Ibiza’da tatil yaparken arkadaşı Jaskaran T.D. ile cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. 18 yaşındaki bir genç kadın, gece kulübünde eğlendikten sonra gidilen villada ikilinin kendisini taciz ettiğini ileri sürmüş; Atakan Karazor ve arkadaşı ise karşılıklı rıza olduğunu savunmuştu.

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‘KADRODAN ÇIKARILSIN’ ISTEĞI

Dört hafta hapis yatan Atakan 50 bin Euro kefaletle serbest bırakılsa da dava süreci devam etmekte. Almanya’dan gelen teklifi reddederek Türkiye’yi seçen Atakan’ın geçmişte yaşadıkları yeniden gündeme gelirken sosyal medyada ‘Atakan’ı Milli Takım’da istemiyoruz’ kampanyası başladı. Kullanıcılar, TFF’in ‘kadına ve çocuğa dokunma’ temalı paylaşımına göndermede bulunarak Atakan’ın kadrodna çıkarılması gerektiğini savundular.

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A Milli Takım 11 Ekim’de Karadağ ve 14 Ekim’de İzlanda ile oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Futbolcular ilk kez milli olan Atakan Karazor’a şakayla karışık ‘hoşgeldin seremonisi’ düzenledi.

"MASUM OLDUĞUNA iNANIYORUZ"

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı Karazor’un arkasında olduklarını söyledi. Kazancı, “Her birey suçu kanıtlanana kadar masumdur. Kendisi şu anda Stuttgart’ta kaptanlığa kadar yükseldi ve Alman Milli Takımı’nın kendisine büyük bir ilgisi vardı. Dava süreci devam ediyor. Biz Atakan’ın masum olduğuna inanıyoruz. Kendisine sahip çıkmamız gerek. Yoksa Şiddetin her türlüsüne karşıyız” dedi.

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#A Milli Takım#Montella#Atakan Karazor

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