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Monte Carlo Rallisi'nde zafer Sebastien Loeb'in!

#Sebastien Loeb#Dünya Ralli Şampiyonası#WRC
Monte Carlo Rallisinde zafer Sebastien Loebin

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonasında (WRC) 2022 yılının ilk yarışı olan Monte Carlo Rallisinde zafere Sebastien Loeb ulaştı. Efsane pilot bu sonuçla, Dünya Ralli Şampiyonasındaki 80inci yarış zaferini elde etti.

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Motor sporlarının en önemli organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonasının (WRC) 2022 sezonu Monte Carlo Rallisi ile start aldı. 296,03 kilometrelik toplam uzunluğa sahip 17 etaplık zorlu ralliyi 3 saat 32.8 saniyede tamamlayan Red Bull sporcusu Sebastien Loeb, rakiplerini geride bırakarak zafere ulaştı.

Sezonun ilk yarışını kazanan Loeb, Dünya Ralli Şampiyonasındaki 80inci yarış galibiyetini de yaşamış oldu. Monaco'daki mücadelede 2’nci sırayı 10.5 saniye geriden gelen bir diğer Red Bull sporcusu Sebastien Ogier alırken, 3’üncülük de diğer Red Bull sporcusu Craig Breen'in oldu.

Dünya Ralli Şampiyonasında sezonun 2’nci yarışı 24-27 Şubat tarihleri arasında İsveç'te gerçekleşecek.

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#Sebastien Loeb#Dünya Ralli Şampiyonası#WRC

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