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Monster Reloaded'da heyecan sürüyor!

#Sponsorlu İçerik#Monster#Reloaded
Monster Reloadedda heyecan sürüyor

Intel ve Monster işbirliği ile düzenlenen Counter Strike 2v2 CS:GO için son aşamalara geliyoruz. Her oyuncunun, katıldığı klasmanlardaki en iyi 3 puanı, oyun saati ve centilmenliği baz alınarak yerleştirildiği playoff gruplarına yaklaştık.

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Takımların bundan sonraki mücadelesi ise iki gün boyunca round-robin (herkesin, tüm rakipleri ile en az birer kez maç yaptığı format) formatında birbirlerine karşı olacak. Yine Platin-Altın-Gümüş klasmanlarının birbirinden ayrıldığı günler sonunda, günü ilk 4 sırada bitiren klasman takımları, kendileri arasında Bo5 (3 harita kazananın kazandığı format) formatında 5 adet 2v2 maçında (aim/aim/redline/redline/aim) klasmanın kazanını belirleyecek. Finallerde, Platin için birinciye 12.000, ikinciye 5.000, Altın için birinciye 5.500 ikiciye 2.500, Gümüş klasman için de birinciye 3.500, ikinciye 1.500 olmak üzere, toplam 30.000TL’lik ödül havuzunun toplam 6 takıma ulaştığını göreceğiz. 5 Aralık saat 15:00’da Monster Notebook resmi Twitch kanalı twitch.tv/monsternotebook’dan seyircisi ile buluşacak turnuvanın sunuculuğunu ise Barış ‘’Boris’’ Gürer ve Ebrar ‘’r0wincyH’’ Gül isimleri yapacak.

Yakın zamanda Güz Dönemi Finali’ni canlı izlediğimiz 120.000TL ödül havuzlu Monster Reloaded CS:GO’da, Unleash The Monster ligi finali ise Şahangiller Esports, Brosskiez, No Respect, Orgless5 gibi oldukça iddialı takımlar ile gerçekleşti. Double Elimination (iki eşleşmeyi kaybeden takımın elendiği format) formatında gerçekleşen etkinliğin ilk eşleşmelerinde Orgless5, Brosskiez’i 2-0 ile, No Respect ise Şahangiller Esports’u 2-1 ile geçti. Kaybedenler maçında Şahangiller Esports, Brosskiez’i 2-1 skor ile turnuva dışına uğurlarken, kazanan ekipler Orgless5 ve No Respect’in karşılaşmasında ise adını finale yazdıran 2-1 üstünlük ile No Respect oldu. Orgless5 ile Şahangiller Esports ekiplerinin final mücadelesinde ise Şahangiller Esports takımı 2-1’lik kazanma serisine devam ederek finale çıktı. Finalde bo5 (3 harita kazananın kazandığı format) formatta gerçekleşen maçlarda, No Respect takımı Şahangiller Esports’u 3-0 geçerek namağlup şekilde Unleash The Monster liginin şampiyonu oldu. 35.000TL ödülün yanı sıra, Monster Headset, Bukra, Gaming Mouse, Mouse Pad kazanan No Respect ekibinin oldu, takımın MVP'si Colorzz finallerin bu hediyelere ek Tulpar T7’nin de sahibi oldu.

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Geçtiğimiz ayın en önemli etkinliklerinden biri olan Intel Monster Reloaded UniAgents VALORANT’da ise Yeditepe Golden Phoenix takımının şampiyonluğunu görmüştük. 50.000TL ödül havuzunun aslan payı için Büyük Final’de bo5 (3 harita kazananın kazandığı format) formatında oynanan maçlarda, Yeditepe Golden Phoenix rakibi Most Wanted’a karşı 3-1 gibi belirleyici bir sonuç olarak 30.000TL ödül ve Monster'dan Headset, Bukra, Gaming Mouse, Mouse Pad’in sahibi oldu. İkinci olan Most Wanted ekibi 15.000TL alırken, üçüncü ekip olan Nişantaşı Üniversitesi 5.000TL ödül ile turnuvadan ayrıldı. Twitch.tv/ubeka_ kanalından canlı olarak izleyicisi ile buluşan turnuvanın MVP’si Mert ‘’Froz’’Çolak ise aldığı ödüllerin yanı sıra Monster Abra A5 de kazanmış oldu.

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