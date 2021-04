MONSTER HUNTER STORIES 2: WINGS OF RUIN Yeni detayları açıklandı

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin'in son fragmanında hayranlara, oyundaki Monstie yoldaşlarının, rakip grupların ve destansı hikayenin daha yüksek kaliteli görselleri gösterildi. Canavarlarla güçlü bağlar kurmak için bir Kinship Stone kullanabilen genç bir Monster Rider rolünü üstlendikten sonra oyuncular, orijinal Monster Hunter Stories’den dönecek olan Lilia ve Reverto ile karşılaşacaklar. İkili, Wings of Ruin kehanetinde öngörülen yıkıcı gücünü uyandırmadan önce yoldaşınız Razewing Ratha'yı yakalamayı hedefliyor. Arkalarında, kendi çirkin amaçları için Razewing Ratha'yı ele geçirmeye çalışan bir grup Avcı ve Süvari var. Bu geri dönen karakterlerin daha önce açıklanan oyuncularla nasıl etkileşim kurduğuna dair daha fazla ayrıntı ve oyuncunun ya arkadaşlarını kurtarmak ya da dünyayı kurtarmak için yaptığı yolculuk ile ilgili detaylar yakında açıklanacak.

Yeni Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin fragmanının ardından, Monster Hunter Dijital Etkinliğinde, oyundaki sıra tabanlı savaşın temelini oluşturan stratejik unsurların ilk ayrıntıları açıklandı. Üç saldırı türü Güç, Hız ve Teknik Monster Hunter Stories’den geri dönerken, istekli Monster Rider da gittikçe artan tehditlerin üstesinden gelmek için doğru silah türünü ve becerileri kullanarak ustalaşmalıdır. Oyuncular, canavarların dövüş stilini öğrenerek, doğru saldırı türünü seçerek gelen saldırılara karşı koyabilirler. Ek olarak, belirli vücut parçalarını hedef alıp kırarak düşman canavarları durdurabilir ve güçlü Çifte Saldırılar gerçekleştirmek için Monstie ile ekip kurabilirler. Süvariler ayrıca, savaşın akışını değiştirebilecek yıkıcı Kinship saldırıları yapmak için Monstie ve diğer Savaş Arkadaşı karakterleriyle güçlerini birleştirebilirler.

Etkinlik sırasında, Monster Hunter Rise oyuncuları, oyunun ilk ücretsiz oyun güncellemesinde yer alan ve bugün daha sonra tüm oyunculara sunulacak olan çeşitli canavarlara ilk bakış da deneyimlediler. Elder Dragons Kushala Daora, Teostra ve daha önce duyurulan Bukalemunların fırtınalı gelişine ek olarak, oyuncular Apex Diablos ve Apex Rathalos ile de saldırabilecekler. Güncellemenin bir parçası olarak, daha önce yayınlanan Apex canavarlarına Rampage görevlerinin dışında meydan okunabilir, Magnamalo Rampage görev rotasyonuna katılacak, oyuncular katmanlı zırhlar oluşturabilecek ve belirli koşullar yerine getirildiğinde maksimum avcı rütbesinin kilidi açılacak. Yeni etkinlik görevleri de oyun güncellemesinin ardından yayınlanacak ve indirildikten sonra herhangi bir zamanda çevrimdışı olarak oynanabilecek. Moda avcıları ayrıca yeni ses seçenekleri, çıkartma setleri, hareketler, arkadaşlarınız için katmanlı zırh ve daha fazlasını içeren yeni kozmetik DLC satın alabilecekler!

Nintendo Switch'te Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin için ön siparişler artık açık ve Ena için Kamura kıyafetine erişim içeriyor. Her iki oyun için de geçiş içeriğinin bir parçası olarak, kaydettikleri verileri Monster Hunter Rise'dan bağlayan oyuncular, o oyundaki avcıları için Rider katmanlı zırh alırken, Monstie Riders, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin'de Kamura Garb katmanlı zırhına erişebilecek. Son olarak, bugünkü Monster Hunter Dijital Etkinliği, Monster Hunter Rise oyuncularının Mayıs ayı sonunda yayınlanacak olan ikinci ücretsiz oyun güncellemesinde neler bekleyebileceklerinin ilk ayrıntılarını sağladı. Bu sonraki güncelleme, daha fazla canavar, oyunun mevcut sonucunun ardından sona eren yeni bir hikaye ve daha fazlasını içerecek.