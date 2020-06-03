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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 03.06.2020 - 13:01,Son Güncelleme:

Monacolu Keita Balde'den örnek davranış!

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Monacolu Keita Balde'den örnek davranış!
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Fransız ekibi Monaco'da forma giyen forvet oyuncusu Keita Balde, 200 mevsimlik işçinin gıda, konaklama ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılayarak örnek bir davranışa imza attı.

İspanya'nın Katalonya bölgesinde doğan 25 yaşındaki futbolcu, bu bölgede mevsimlik olarak çalışan çoğu Senegalli 200 işçiye sahip çıktı.

Kendisi de Senegal asıllı olan Balde, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yiyecek bulamadan sokaklarda yatıyorlardı. Günde 12 saat çalışıyorlar, koronavirüs nedeniyle durmuyorlar. Gıda, konaklama ve kıyafet ihtiyaçlarına yardımcı oldum. Bunu gizlice yapmak isterdim ama onlara kalacak yer bulabilmek için paylaşmak zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Balde, Senegal'de koronavirüsle mücadele için daha önce 17 bin avro bağışlamıştı.

Barcelona'nın altyapısından yetişen Balde, Lazio'da 4 sezon forma giydikten sonra 2017 yazında Monaco ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Monacolu Keita Baldeden örnek davranış

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