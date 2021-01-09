Monaco'dan resmi Henry Onyekuru açıklaması! Transferde Galatasaray...

Spor Arena Dış Haber | Henry Onyekuru, 3. kez Galatasaray'a gelmeye yaklaşmışken transferle alakalı Monaco cephesinden önemli açıklamalar geldi.

Fransız ekibinin teknik direktörü Niko Kovac, Nijerya'dan dönecek olan Onyekuru hakkında 'Ayrılmak istiyor' derken yıldız futbolcuyu kendilerinin de takımda düşünmediğini belirtti.

''KULÜP, ONYEKURU'YU DÜŞÜNMÜYOR''

Kovac, yaptığı açıklamada Henry Onyekuru hakkında ''Futbol, 25-26 kişilik kadrolarla kolektif şekilde oynanan bir oyundur. Eğer birisi senden daha iyiyse, daha iyidir ve o oynar. Teknik direktör için durum son derece kolaydır. Onyekuru, kulübün kendisini düşünmediğini biliyor. Yeni bir kulüp bulma konusunda serbestler. Sportif Direktörümüz Paul, transfer durumuyla ilgileniyor. Onyekuru için en iyi seçenek ona ve menajerlerine kalmış durumda.'' sözlerini kullandı.

Onyekuru ile prensip anlaşmasına vardığı belirtilen sarı-kırmızılıların, Monaco ile kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu konusundaki görüşmelerin devam ettiği kaydediliyordu.

Bu sezon Monaco ile ligin ilk devresinde sadece 4 maça çıkan Onyekuru, sadece 1 asist yaptı. Nijeryalı yıldız, yaklaşık 4 aydır Fransız ekibinde kadroya alınmıyor.

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