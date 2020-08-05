Monaco'dan Anthony Musaba geliyor | Galatasaray Son Dakika Transfer Haberi
Gelecek sezon için transfer çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Galatasaray, sağ kanat arayışlarında Monaco'da forma giyen Anthony Musaba'yı bitirmeye çok yaklaştı. Fransız kulübü ile yapılan görüşmeler olumlu ilerliyor.
Takvim'in haberine göre; Teknik Direktör Fatih Terim'in yeni sezonda kadrosunda görmek istediğini yönetime bildirdiği 19 yaşındaki futbolcunun kiralanması için yapılan görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi.
MONACO TEKLİFE SICAK BAKIYOR
Monaco ile 5 yıl daha sözleşmesi bulunan Musaba'nın tecrübe kazanması için kiralık verilmesine sıcak bakan Fransız kulübünün G.Saray'ın teklifini kabul etmesine kesin gözüyle bakılıyor.
9 GOL 2 ASİSTLİK PERFORMANS
Son iki sezonu Hollanda 2.Lig ekibi Nijmegen'de geçiren Hollandalı futbolcu bu sezon 26 resmi karşılaşmada forma giyerken 9 gol, 2 asistlik bir performans göstererek takımına büyük güç kattı.
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