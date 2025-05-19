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Monaco'dan Al-Musrati kararı: 'Beşiktaş'a bildirdik!'

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#Transfer#Beşiktaş#Moatasem Al-Musrati
Monacodan Al-Musrati kararı: Beşiktaşa bildirdik
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 14:21

Fransa Ligue 1 ekiplerinden AS Monaco, ara transfer döneminde Beşiktaş'tan kiralanan Libyalı orta saha oyuncusu Moatasem Al-Musrati'nin satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını açıkladı.

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Beşiktaş'ın devre arasında 1 milyon kiralama bedeli ve 8 milyon euro (+2 milyon euro bonus) satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Monaco'ya kiraladığı Libyalı orta saha oyuncusu Moatasem Al-Musrati'nin geleceği hakkında karar verildi.

Monaco CEO'su Thiago Scuro, Al-Musrati'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpten ayrılacağını açıkladı.

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"DAHA FARKLI PROFİLDE BİR OYUNCU ARIYORUZ"

Yaşadığı son sakatlığın ardından Libyalı orta saha oyuncusuyla görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Scuro, "Satın alma opsiyonunu kullanmayacağız. Bu bilgiyi hem kendisine hem de Beşiktaş'a ilettik. Bize çok yardımcı oldu ancak orta sahaya daha farklı profilde bir oyuncu arıyoruz. Daha dinamik, daha çok ileri çıkan ve daha çok pres yapan bir oyuncu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Monaco'da 11 maça çıkan Al-Musrati, 1 gol atıp 1 de asist üretti.

Monacodan Al-Musrati kararı: Beşiktaşa bildirdik

BEŞİKTAŞ'LA 2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

29 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

 

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#Transfer#Beşiktaş#Moatasem Al-Musrati

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