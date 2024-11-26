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Monaco'da Vassilis Spanoulis dönemi

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#Monaco#Vassilis Spanoulis#Euroleague
Monacoda Vassilis Spanoulis dönemi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 23:06

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden AS Monaco, başantrenörlük görevine Vassilis Spanoulis'i getirildiğini açıkladı.

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden AS Monaco başantrenörlük görevine Vassilis Spanoulis'i getirdi.

Fransız kulübünden yapılan açıklamada Yunan başantrenör ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Sasa Obradovic'in yerine göreve gelen 42 yaşındaki Spanoulis, Monaco'nun başında THY Avrupa Ligi'nde ilk iki maçını Yunan takımları Panathinaikos ve Olympiakos'a karşı oynayacak.

2021 yılında profesyonel basketbol kariyerine son veren Spanoulis, Monaco ile birlikte Yunanistan Milli Takımı'nın da başantrenörlüğü görevini sürdürecek.

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#Monaco#Vassilis Spanoulis#Euroleague

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