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Monaco'da Furkan Korkmaz ayrılığı açıklandı!

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#Furkan Korkmaz#Euroleague#Monaco
Monacoda Furkan Korkmaz ayrılığı açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 18:12

Fransa ekibi Monaco, milli basketbolcu Furkan Korkmaz ile yollarını ayırdı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, sezon başında kadroya dahil edilen 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.

Furkan Korkmaz'ın yaşadığı sakatlıklar nedeniyle potansiyelini ortaya koyamadığının vurgulandığı açıklamada, milli oyuncuya profesyonelliği dolayısıyla teşekkür edilerek başarı dileğinde bulunuldu.

Milli basketbolcu, bu sezon THY Avrupa Ligi'nde sadece 3 maçta forma giyebildi. Furkan, 7 yıllık NBA serüveninin ardından sezon başında Avrupa'ya dönmüştü.

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#Furkan Korkmaz#Euroleague#Monaco

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