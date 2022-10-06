Monaco-Trabzonspor maçında çok konuşulan karar! Maxi Gomez kendini savundu, kart tepkisi...

Haberin Devamı

Trabzonspor'un Monaco ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında Gürcü hakemin Giorgi Kruashvili'nin kararı dikkat çekti.

Gözden Kaçmasın Canlı anlatım: Monaco Trabzonspor maçı Haberi görüntüle

AVCI'NIN 11 TERCİHİ

Son 3 resmi maçından da sahadan galibiyetle ayrılan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, serisini sürdürmek için Monaco karşısına çıktı.

Avcı sahaya Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Hamsik, Siopis, Trezeguet, Yusuf Yazıcı, Bardhi, Gomez 11'ini sürdü.

ERKEN KIRMIZI KART

Trabzonspor, Monaco karşısında henüz 11. dakikada Maxi Gomez'in kırmızı kartıyla sahada 10 kişi kaldı.

Rakibin müdahalesi sonucunda yerde kalan Gomez'in ayağı yere düşerken Camara'nın kafasına geldi.

VAR'DAN İNCELEME UYARISI

Trabzonspor'un lehine faul kararı veren Kruashvili'ye VAR'dan inceleme uyarısı geldi.

Gürcü hakem, Gomez'in müdahalesinin kasti olduğu yönünde karar vererek Uruguaylı golcüye kırmızı kart verdi.

Haberin Devamı

UZUN SÜRE İTİRAZ ETTİ

26 yaşındaki futbolcu, müdahalesinin kasti olmadığını uzun süre hakeme anlatsa da karar değişmedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Gomez, hareketinin istemsizce olduğunu savunsa da bazı bordo-mavili taraftarlar, Uruguaylı yıldıza gereksiz kart gördüğü yönünde eleştirilerle tepki gösterdi.