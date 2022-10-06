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Monaco-Trabzonspor maçında çok konuşulan karar! Maxi Gomez kendini savundu, kart tepkisi...

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#Trabzonspor#Monaco#Avrupa Ligi
Monaco-Trabzonspor maçında çok konuşulan karar Maxi Gomez kendini savundu, kart tepkisi...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 20:30

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Monaco-Trabzonspor maçında Maxi Gomez'in kırmızı kart gördüğü pozisyon çok konuşuldu. Uruguaylı yıldız pozisyonda kasti harekette bulunmadığını savunurken bordo-mavili taraftarlar tepki gösterdi.

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Trabzonspor'un Monaco ile deplasmanda oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında Gürcü hakemin Giorgi Kruashvili'nin kararı dikkat çekti.

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Canlı anlatım: Monaco Trabzonspor maçıCanlı anlatım: Monaco Trabzonspor maçıHaberi görüntüle

AVCI'NIN 11 TERCİHİ

Son 3 resmi maçından da sahadan galibiyetle ayrılan Trabzonspor'da Abdullah Avcı, serisini sürdürmek için Monaco karşısına çıktı.

Avcı sahaya Uğurcan, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Hamsik, Siopis, Trezeguet, Yusuf Yazıcı, Bardhi, Gomez 11'ini sürdü.

ERKEN KIRMIZI KART

Trabzonspor, Monaco karşısında henüz 11. dakikada Maxi Gomez'in kırmızı kartıyla sahada 10 kişi kaldı.

Rakibin müdahalesi sonucunda yerde kalan Gomez'in ayağı yere düşerken Camara'nın kafasına geldi.

VAR'DAN İNCELEME UYARISI

Trabzonspor'un lehine faul kararı veren Kruashvili'ye VAR'dan inceleme uyarısı geldi.

Gürcü hakem, Gomez'in müdahalesinin kasti olduğu yönünde karar vererek Uruguaylı golcüye kırmızı kart verdi.

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UZUN SÜRE İTİRAZ ETTİ

26 yaşındaki futbolcu, müdahalesinin kasti olmadığını uzun süre hakeme anlatsa da karar değişmedi. 

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Gomez, hareketinin istemsizce olduğunu savunsa da bazı bordo-mavili taraftarlar, Uruguaylı yıldıza gereksiz kart gördüğü yönünde eleştirilerle tepki gösterdi.

Monaco-Trabzonspor maçında çok konuşulan karar Maxi Gomez kendini savundu, kart tepkisi...

Monaco-Trabzonspor maçında çok konuşulan karar Maxi Gomez kendini savundu, kart tepkisi...

Monaco-Trabzonspor maçında çok konuşulan karar Maxi Gomez kendini savundu, kart tepkisi...

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#Trabzonspor#Monaco#Avrupa Ligi

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