×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli'den Galatasaray yorumu!

Güncelleme Tarihi:

#UEFA Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Monaco
Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoliden Galatasaray yorumu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2025 02:16

Monaco Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında Galatasaray'ı 1-0 yenen Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) temsilcisi Monaco'nun teknik direktörü Sebastien Pocognoli, oyuncularının karşılaşmadaki performansından memnun olduğunu söyledi.

Belçikalı teknik adam, II. Louis Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren 38 yaşındaki teknik direktör, "Oyuncularımın performansından son derece memnunum. Yapabileceğimiz şeyleri gösterdik. Özellikle ikinci yarıdaki performanstan çok memnunum. Pozitif bir yaklaşım içindeydik. Bizim için önemli bir maçtı. İkinci yarı agresif performans sergiledik ve çok sayıda pozisyona girdik." dedi.

Pocognoli, Şampiyonlar Ligi'ndeki gelecekleriyle ilgili "Sonuçlar sadece bize bağlı değil. Şampiyonlar Ligi'nde her şey çok dengeli gidiyor. Olumlu bir yaklaşım içindeyiz. Sonraki maçlara da bu maça hazırlandığımız gibi hazırlanmamız gerekecek." değerlendirmesini yaptı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınOkan Buruktan maç sonu hakem serzenişi ve Uğurcan Çakır için sakatlık açıklamasıOkan Buruk'tan maç sonu hakem serzenişi ve Uğurcan Çakır için sakatlık açıklaması!Haberi görüntüle

Galatasaray'a da değinen Pocognoli, "Galatasaray, bireysel oyunda çok iyi bir takım. Özellikle Folarin Balogun'a çok sorun çıkardılar. İkinci yarıda da çok etkili bir oyun sergilediler. Bu, hak edilen bir galibiyetti." diye konuştu.

Oyuncularının sahaya karakter koyduğunu belirten genç teknik direktör, "Buradaki oyuncuların karakterleri var. Her biri karakterini ortaya koydu. Bu galibiyeti almak kolay olmadı. Bir günde olan bir şey değil. Her antrenmana sanki maça çıkar gibi çıktık. Olumlu bir çalışma dönemi geçirdik. Galatasaray, tecrübeli takım. Bu akşam ne kadar tecrübeli takım olduklarını gördük. Biz de aynı şekilde tecrübemizi gösterdik." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#UEFA Şampiyonlar Ligi#Galatasaray#Monaco

BAKMADAN GEÇME!