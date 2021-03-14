Monaco Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Lille karşı karşıya gelecek. Türk futbolcuların da kadrosunda yer aldığı karşılaşmanın saati ve kanal bilgisi merak ediliyor. Peki, Monaco - Lille maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Monaco - Lille maçı 14 Mart Pazar günü saat 19:05'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.

Lille'e Monaco maçı öncesinde Burak Yılmaz müjdesi!

Lille’in Twitter hesabından "Tekrar hoş geldin Burak Yılmaz" notuyla paylaşılan 21 kişilik kadroda, 35 yaşındaki oyuncunun ismi de yer aldı.

Burak Yılmaz, son olarak 9 Ocak’ta Nimes ile oynanan lig maçında görev almış ve takımına 1-0’lık galibiyeti getiren golü atmıştı.

Lille’de bu sezon 22 maçta forma giyen milli oyuncunun, 11 golü bulunuyor.