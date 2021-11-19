Monaco Lille maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Ligue 1'de oynadığı son dört maçın sadece birinden galibiyetle ayrılan ve 0.8 gol ortalaması yakalayan Monaco, önceki üç karşılaşmayı toplam dokuz gol atarak kazanmıştı. Ligue 1'de oynadığı son dört maçı kazanamayan Lille, daha uzun bir galibiyet hasretini en son Şubat-Nisan 2018 arasındaki 11 maçlık süreçte yaşadı. Bu sezon yakaladığı 5.4'lük gol beklentisinden sadece iki gol bulabilen ve Ligue 1'deki en yüksek negatif farkın sahibi olan Burak Yılmaz, geçen sezon bu alanda ligin en iyi derecesini yapmıştı.

MONACO LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Monaco Lille maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.