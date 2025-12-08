×
Monaco-Galatasaray maçında Sane'ye özel görev!

Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 10:02

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sane, Monaco maçında da takımının önemli bir silahı olacak. Alman oyuncu, yarın akşam için özel olarak hazırlanıyor.

Galatasaray'da Leroy Sane performansı ile göz dolduruyor. Yıldız oyuncu, önce Fenerbahçe derbisinde golünü attı. Sonrasında ise Samsunspor maçında 1 gol ve 1 asist ile oynadı. Sarı-Kırmızılı forma altında çıktığı 19 lig maçında 5 kez rakip fileleri havalandıran ve 4 de asist yapan 29 yaşındaki futbolcu, yarın akşamki kritik maç için de özel olarak hazırlanıyor.

BURUK GÖREVİ VERDİ

Özellikle teknik direktör Okan Buruk’un, yıldız oyuncuyu sahada serbest bir rolle görevlendirmesi ve böylece Sane’ye alan tanıması bekleniyor. Sane’nin de Cim Bom’da bir hayli mutlu olduğu bilgisine ulaşılırken, Fransız ekibi karşısında elinden geleni yapacağını söylediği öğrenildi.

