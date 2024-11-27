Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu kadroda var mı? Monaco Benfica maç kadrosu ve puan durumları

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Monaco - Benfica maçı muhtemel 11'ler Milli Futbolcularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün de bulunduğu Benfica takımı nedeniyle merak ediliyor. Benfica geride kalan haftalarda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 6 puan topladı. Monaco ise 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Monaco - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Monaco Benfica hangi kanalda, şifresiz mi? Monaco Benfica canlı izle bilgisi...

MONACO - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

Bugün Monako'da TSİ 23.00'da oynanacak karşılaşmayı Sloven hakem Rade Obrenovic yönetirken yardımcı hakem olarak Jure Praprotnik ve Grega Kordez görev yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise David Smajc olacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak.

KEREM AKTÜRKOĞLU VE ORKUN KÖKÇÜ KADRODA VAR MI?

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Benfica'da forma giyen milli futbolcularımız Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu'nun ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

MONACO - BENFİCA PUAN DURUMLARI

Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon Monaco 10 puan toplayan 4 takım arasında yer alıyor. Tabloda 3. sırada yer alan Monaco, bu karşılaşmadan puanla ayrılmayı hedefliyor. Benfica geride kalan haftalarda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile 6 puan topladı.

MUHTEMEL 11'LER

Monaco: Majecki, Vanderson, Kehrer, Salisu, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Embolo

Benfica: Trubin; Kabore, Tiago Araujo, Otamendi, Fernandez; Aursnes, Florentino Luis, Orkun Kökçü; Di Maria, Pavlidis, Kerem Akturkoglu