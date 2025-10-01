Monaco 2-2 Manchester City (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Haberin Devamı

Monaco ile Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında kozlarını paylaştı.

Fransa'da oynanan maçta ev sahibi ekip, İngiliz devinden 1 puanı son dakikada kurtardı.

Pep Guardiola'nın öğrencileri gollerini 15 ve 44. dakikalarda Erling Haaland ile buldu.

Monaco ise Haaland'a karşılık 18. dakikada Jordan Teze ve 90. dakikada penaltıdan Eric Dier ile gol sevinci yaşadı.

Bu sonucun ardından Monaco 1, Manchester City ise 4 puana yükseldi.

Ligin gelecek maçında Monaco içerde Tottenham'ı ağırlayacak. Manchester City ise Villarreal ile oynamak için İspanya'ya gidecek.