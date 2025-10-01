×
Futbol Haberleri

Monaco 2-2 Manchester City (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2025 00:12

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Monaco ile Manchester City, Fransa'da oynanan maçta 2-2 berabere kaldı.

Monaco ile Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında kozlarını paylaştı.

Fransa'da oynanan maçta ev sahibi ekip, İngiliz devinden 1 puanı son dakikada kurtardı.

Pep Guardiola'nın öğrencileri gollerini 15 ve 44. dakikalarda Erling Haaland ile buldu. 

Monaco ise Haaland'a karşılık 18. dakikada Jordan Teze ve 90. dakikada penaltıdan Eric Dier ile gol sevinci yaşadı. 

Bu sonucun ardından Monaco 1, Manchester City ise 4 puana yükseldi. 

Ligin gelecek maçında Monaco içerde Tottenham'ı ağırlayacak. Manchester City ise Villarreal ile oynamak için İspanya'ya gidecek.

