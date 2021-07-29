Moldova'dan 1-0'la dönen Sivasspor, tur için sahada! Bu maça iddaa oynayanların %55'i...

Bu bir ilandır

SİVASSPOR

- Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 5. sırada bitiren Sivasspor, yeni sezonu Moldova'da Caner Osmanpaşa'nın golüyle 1-0 kazanarak açtı.

- Orta alandan Claudemir ve savunmadan Robin Yalçın'ı kaybeden Yiğidolar, kadroya 4 önemli takviye yaptı.

- Sağ bek bölgesine Koray Altınay, stopere Dimitrios Goutas, hücum bölgesine Pedro Henrique ve Sefa Yılmaz transferleri yapıldı. Hücuma bir de Leke James eklendi, ilk maçta yedekten oyuna girdi.

- Geçtiğimiz sezon 14 gol katkısı (11 gol - 3 asist) yapan Olarenwaju Kayode'nin yeniden kiralanması TD Rıza Çalımbay'ı oldukça mutlu etmişti.

- Çalımbay, 1-0 biten ilk maç sonrası, rövanş öncesi; "Herkes elinden geleni yapacak. Kazanmak ve ülke puanı kazandırmak için bütün gayreti göstereceğiz..." dedi.

PETROCUB

- Moldova Ulusal Küme'de 2. olup UEFA Konferans Ligi ön elemelerinde oynama hakkı kazanan Petrocub, Hinceşti'deki ilk maçta sert futbol anlayışıyla dikkat çekmişti.

- Kadrosunda 2 Kamerunlu, 1 Fransız asıllı Portekizli bulunan Petrocub, bir önceki turda Kuzey Makedonya temsilcisi Sileks'i elemeyi başarmıştı.

- 2014/15 sezonundan beri Moldova'nın en üst düzeydeki liginde mücadele ediyor ve henüz şampiyonluk yaşayamadı. 2019/20 sezonunda Moldova Kupası'nı kazanmışlardı.

- Takımın başında 2017/18 sezonundan beri Lilian Popescu bulunuyor. Kaptan Vladimir Ambros ile "pivot" santrfor Sergiu Platica kadrodaki en dikkat çeken isimler...







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Sezon öncesi hazırlık maçı yapmayan Sivasspor, geçen sezon iç sahada oynadığı son 17 maçta yenilgi yüzü görmedi. (10 galibiyet - 7 beraberlik)

- Petrocub'ın bu sezon oynadığı 5 resmi maçın 4'ü "2.5 ALT" bitti. (5 maç - 9 gol)

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Konferans Ligi ön eleme rövanş karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Sivasspor kazanır" oldu!

%55'lik kesim temsilcimiz Sivasspor'dan ilk maçta olduğu gibi rövanşta da galibiyet bekliyor...

%5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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Sivasspor'un Petrocub rövanşı öncesi yaptığı hazırlıklardan bir kesit...