Moldova Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat'tan, Başkan Gökhan Yüksel'e forma jesti

Pandemi nedeniyle hediyesini bizzat takdim edemeyen Moldova Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat'ın gönderdiği "Gökhan Yüksel" yazılı Moldova formasını Başkan Yüksel'e, Kartal Belediyesi Basın Yayın Müdürü Hüseyin Güler takdim etti. Hediyeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gökhan Yüksel, Fırat'a anlamlı jestinden dolayı teşekkürlerini sundu.

2019'dan beri Moldova Milli Takım Teknik Direktörü olarak görev yapan 50 yaşındaki deneyimli çalıştırıcı, geçmiş yıllarda Türkiye liglerinde ve İran'da çeşitli görevlerde bulundu. Fırat, 2002-2003 sezonunda da Fenerbahçe'de, Werner Lorant'ın yardımcısı olarak görev yaptı.

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