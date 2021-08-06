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GeriFutbol Molde'den Trabzonspor sonrası açıklama! 'Eve mutlu gidiyoruz'
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Futbol
AA
Haber Giriş: 06.08.2021 - 00:19 | Son Güncelleme:

Molde'den Trabzonspor sonrası açıklama! 'Eve mutlu gidiyoruz'

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Molde'den Trabzonspor sonrası açıklama! 'Eve mutlu gidiyoruz'

Molde Teknik Direktörü Erling Moe, Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldıkları UEFA Konferans Ligi eleme maçı sonrası konuştu.

Molde Teknik Direktörü Erling Moe, iyi bir takıma karşı oynadıklarını, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini aktardı.

Trabzonspor'un daha fazla topla oynadığını kaydeden Moe, "Biz de yakaladığımız şansları iyi değerlendirdik ve bu skoru elde ettik. Eve çok mutlu gidiyoruz." diye konuştu.

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