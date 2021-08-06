Molde'den Trabzonspor sonrası açıklama! 'Eve mutlu gidiyoruz'

Molde Teknik Direktörü Erling Moe, iyi bir takıma karşı oynadıklarını, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ettiklerini aktardı.

Trabzonspor'un daha fazla topla oynadığını kaydeden Moe, "Biz de yakaladığımız şansları iyi değerlendirdik ve bu skoru elde ettik. Eve çok mutlu gidiyoruz." diye konuştu.