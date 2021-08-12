Molde Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Molde Trabzonspor maçı ilk 11 kadrosu belli oldu!

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Norveç temsilcisi Molde'yi ağırlayacak. Mücadelenin ilk karşılaşması 3-3'lük skor ile sona ermiş gözler rövanş mücadelesine çevrilmişti. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Bordo-mavililer, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda da 8 maç oynadı.

İLK 11'LER

Molde: Linde, Gregersen, Bjornbak, Sinyan, Knudtzon, Mannsverk, Eikrem, Hestad, Risa, Omoijuanfo, Brynhildsen.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Peres, Hamsik, Berat, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny.

Avrupa kupalarında oynadığı son 17 iç saha maçının sadece birini kaybeden Molde, tek yenilgisini geçen sezon Avrupa Ligi gruplarında Arsenal'den aldı. Avrupa arenasında sekiz maçtır galibiyete hasret olan Trabzonspor, kulüp tarihinde daha uzun bir hasreti sadece Eylül 2011-Ağustos 2012 arasında yaşadı.

Avrupa kupalarında çıktığı son 14 ön eleme turu eşleşmesinin 11'inde yoluna devam etmeyi başaran Molde, elendiği üç eşleşmeyi de play-off aşamasında oynadı. Deplasmanda oynadığı son 11 Avrupa kupası maçında da kalesini gole kapatamayan Trabzonspor, son üç karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Temsilcimiz Kasım 1976-Ekim 1984 arasından bu yana üst üste 4+ dış saha yenilgisi almıyor. Trabzonspor formasıyla çıktığı son dört Avrupa kupası maçında üç gole katkı sağlayan Anthony Nwakaeme, ilk Molde karşılaşmasında takımını öne geçiren golü kaydeden isimdi.

MOLDE TRABZONSPOR UEFA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve Almanya Futbol Federasyonundan Harm Osmers'in düdük çalacağı karşılaşma, A Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 12 Ağustos Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak.

AVRUPA KUPALARINDA 136. MAÇ

Bordo-mavili ekip, Molde karşısında Avrupa kupalarındaki 136. maçını oynayacak.

Trabzonspor, geride kalan 135 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde ise 183 gol gördü.

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