Molada bıçaklı kavga!

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Bolu maçı için şehre gelen Amedliler ile Kasımpaşa maçı için Ankara’dan yola çıkan taraftarlar karşılaşınca kavga çıktı. Fenerbahçeli 3 taraftar bıçakla yaralandı.

Boluspor maçı için kente gelen Amedspor taraftarları ile Kasımpaşa maçı için İstanbul’a giden F.Bahçeliler arasında mola verdikleri dinlenme tesisinde kavga çıktı. Amed ve F.Bahçeliler arasında yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine bıçak ve taşlarla saldırdı. İhbar üzerine olay çıkan bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Kavgada yaralanan 3 F.Bahçe taraftarı hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

OLAYIN FAİLİ YAKALANDI

Fenerbahçeli 2 taraftar tedavilerinin ardından tabuİ 2 taraftar tedavilerinin ardından taburcu edilirken diğer yaralı taraftar ise kontrol altında tutuluyor. Jandarma olayın faili olan M.K.’yı yakalarken şahıs adli mercilere teslim edildi.rcu edilirken diğer yaralı taraftar ise kontrol altında tutuluyor. Jandarma olayın faili olan M.K.’yı yakalarken şahıs adli mercilere teslim edildi.

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