×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Molada bıçaklı kavga!

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Amedsportif#Kavga
Molada bıçaklı kavga
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 07:00

Fenerbahçe ile Amedsporlu taraftarlar dinlenme tesisinde birbirine girdi.

Haberin Devamı

Bolu maçı için şehre gelen Amedliler ile Kasımpaşa maçı için Ankara’dan yola çıkan taraftarlar karşılaşınca kavga çıktı. Fenerbahçeli 3 taraftar bıçakla yaralandı.

Boluspor maçı için kente gelen Amedspor taraftarları ile Kasımpaşa maçı için İstanbul’a giden F.Bahçeliler arasında mola verdikleri dinlenme tesisinde kavga çıktı. Amed ve F.Bahçeliler arasında yaşanan gerginlik kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflar birbirlerine bıçak ve taşlarla saldırdı. İhbar üzerine olay çıkan bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Kavgada yaralanan 3 F.Bahçe taraftarı hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

Gözden KaçmasınFenerbahçede En-Nesyri şov sürüyor Yine boş geçmedi, kariyer rekorunu kırdıFenerbahçe'de En-Nesyri şov sürüyor! Yine boş geçmedi, kariyer rekorunu kırdıHaberi görüntüle

OLAYIN FAİLİ YAKALANDI

Fenerbahçeli 2 taraftar tedavilerinin ardından tabuİ 2 taraftar tedavilerinin ardından taburcu edilirken diğer yaralı taraftar ise kontrol altında tutuluyor. Jandarma olayın faili olan M.K.’yı yakalarken şahıs adli mercilere teslim edildi.rcu edilirken diğer yaralı taraftar ise kontrol altında tutuluyor. Jandarma olayın faili olan M.K.’yı yakalarken şahıs adli mercilere teslim edildi.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Amedsportif#Kavga

BAKMADAN GEÇME!