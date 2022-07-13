Canlı: Mol Fehervar - Galatasaray maçı

Yeni sezon öncesi Avusturya kampında çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mol Fehervar ile karşı karşıya geliyor.
Maçta ilk devre oynanıyor
Mol Fehervar 0-0 Galatasaray
Galatasaray'ın 11'i: Batuhan, Barış, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Yunus, Emre Akbaba, Kerem, Mostafa Mohamed.
MOL FEHERVAR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Galatasaray, hazırlık mücadelesi kapsamında Mol Fehervar ile karşılaşıyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşma, Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanıyor.