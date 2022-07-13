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Canlı: Mol Fehervar - Galatasaray maçı

#Mol Fehervar#Mol Fehervar Galatasaray#Galatasaray
Canlı: Mol Fehervar - Galatasaray maçı

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mol Fehervar ile hazırlık mücadelesinde karşılıyor. Müsabakayı haberimizden takip edebilirsiniz.

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Yeni sezon öncesi Avusturya kampında çalışmalarını sürdüren GalatasarayMol Fehervar ile karşı karşıya geliyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Mol Fehervar 0-0 Galatasaray

Galatasaray'ın 11'i: Batuhan, Barış, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Yunus, Emre Akbaba, Kerem, Mostafa Mohamed.

MOL FEHERVAR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray, hazırlık mücadelesi kapsamında Mol Fehervar ile karşılaşıyor. Saat 20.00'de başlayan karşılaşma, Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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