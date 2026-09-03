Mohamed Salah'tan Trabzonspor ve transfer itirafı!

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Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, kulübün YouTube hesabına açıklamalarda bulundu.

İşte Mohamed Salah'ın sözleri;

Şehirdeki en güzel yerleri araştırdım. (Gülerek) Liverpool ve Fiorentina gibi futbolun çok güçlü bir kültüre sahip olduğu kulüplerde oynadım. Futbola tutkuyla bağlı insanların olduğu bir şehirde bulunmanın, başkentte ya da başka bir yerde olmaktan farklı olduğunu biliyorum. Kulübün ilgisini duyduğumda otomatik olarak gerçekten heyecanlandım. Geldiğimde bazı yerleri ve olabilecek en iyi yemekleri de araştırdım. Dolayısıyla kulübün bana olan ilgisini duyduğumda yaptığım ilk şey bu oldu.

SALAH'I NE İKNA ETTİ?

Sanırım başkanın hırsı ve kulüpte inşa etmeye çalıştığı şey beni ikna etti. Çünkü Liverpool'da insanların beni sevdiği ve bana her zaman büyük bir sevgi ve saygı gösterdiği bir ortamdan geliyorum. Dokuz yıl boyunca oradaydım. Başkanın göreceğim sevgiyle ilgili söylediklerinden sonra "Bunu görmeyi gerçekten çok isterim." diye düşündüm. Havaalanına vardığımda yaşananlar ve stadyumdaki atmosfer gerçekten inanılmazdı. Ama benim için en önemlisi burada takımla birlikte gerçekten bir şeyler kazanmak istemesiydi. Beni asıl ikna eden de buydu. Bunun benim için doğru karar olduğunu düşündüm.

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ÇOK MUTLU VE DUYGUSAL HİSSETTİM

Ben aslında çok duygusal bir insan değilim. Ama havalimanına geldiğimde yaşananlar sanki içimde eksik olan bir şeyi tamamladı. Böyle bir karşılamayı gerçekten görmek istiyormuşum. Hiçbir şekilde böyle bir şey beklemiyordum. Ne havalimanında ne de stadyumda bu seviyede bir karşılamayla karşılaşacağımı düşünmüyordum. Daha topa bile değmeden taraftarlardan böyle bir sevgi gören çok fazla oyuncu olduğunu sanmıyorum. Bu yüzden gerçekten çok mutlu ve duygusal hissettim.

TAKIM ARKADAŞLARIM ARADI

Havaalanı ve stattaki karşılamadan sonra ertesi gün Liverpool'dan takım arkadaşlarım aradı. Szoboszlai ile hala konuşuyoruz. Daha önce böyle bir şey görmediklerini söylediler.

TARAFTARA MESAJ

Sezon boyunca desteğinize ihtiyacımız olacak. Zor anlar da olacak ama size söz verebileceğim tek şey, bu kulüpteki herkesin ve bütün oyuncuların bir şeyler başarmak için elinden gelen her şeyi yapacağıdır. Umarım sizin desteğinizle Avrupa'da önemli bir başarı elde ederiz ve umarım ligi kazanırız. Ama sezon boyunca, her zaman size ihtiyacımız olacak.