Mohamed Salah'tan Liverpool yönetimine sert sözler: 'Hayal kırıklığı yaşıyorum! Ayrılma ihtimalim yüksek...'

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Temmuz 2017 tarihinde 42 milyon euro karşılığında Roma'dan Liverpool'a transfer olan ve o günden beri İngiliz ekibinin formasını terleten Mohamed Salah, gösterdiği performansla Liverpool taraftarının sevgilisi oldu.

Özellikle kulübün kazandığı Premier Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda büyük katkı veren Mısırlı yıldız, Merseyside ekibiyle olan sözleşmesinin son senesinde.

Dev kulübün yönetiminden henüz yeni bir kontrat teklifi almayan oyuncunun ismi transfer dedikodularına karışırken Mohamed Salah'tan geleceği hakkında sert açıklamalar geldi.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUM"

Premier Lig'de Liverpool'un Southampton'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından NBC'ye konuşan Salah, "Hayal kırıklığına uğradım. Aralık ayına yaklaşıyoruz ve hala kulüpten bir teklif almadım. Ayrılma ihtimalim kalma ihtimalime göre daha fazla. Hayal kırıklığına uğradım ama göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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ADI GALATASARAY İLE ANILIYOR

Liverpool'daki geleceği belirsiz olan ve hakkında birçok transfer iddiası bulunan 32 yaşındaki yıldızın ismi Galatasaray ile de anılıyor.

İngiliz medyasında ortaya atılan iddialara göre Salah'ın Liverpool ile olan sözleşmesinin son senesinde olmasını fırsat bilen Dursun Özbek yönetimi, transfer için kollarını sıvadı. Sarı kırmızılı yönetimin Merseyside ekibine resmi teklifini iletmeye hazırlandığı iddia edilmişti.

BU SEZON 22 GOL KATKISI YAPTI

Liverpool'dan yeni kontrat teklifi almayan Mohamed Salah, bu sezon kırmızı forma altında 18 maça çıktı. Bu maçlarda 1.439 dakika sahada kalan Mısırlı yıldız, takımına 12 gol - 10 asistlik katkı sağladı.