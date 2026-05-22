Mohamed Salah'tan Fenerbahçe'ye yeşil ışık! İşte istediği maaş

Liverpool'da başarılarla ve rekorlarla geçen 9 sezonun ardından İngiliz devinden ayrılma kararı alan Mohamed Salah'ın kariyerine üst seviyede devam etmek istediği ve bu doğrultuda Fenerbahçe seçeneğinin gündeme geldiği belirtildi.

Caught Offside'ın haberine göre Avrupa'da üst düzey futbol oynamaya devam etmek isteyen Mohamed Salah, Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe, ilk görüşmelerde Salah'a gayriresmi bir teklif sundu.

Konuya ilişkin yazılan haberde şu ifadelere yer verildi:

"Edinilen bilgilere göre Salah, kariyerine hâlâ en üst seviyede devam etmek istiyor. Bu durum da Fenerbahçe’ye transferinin önünü açabilir.

Kaynaklar, Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinin Salah’a olan yoğun ilgisinin sürdüğünü belirtiyor. Özellikle Al Nassr oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Al Hilal, Al Ahli ve Al Qadsiah da devrede. Daha önce Al Ittihad ile yapılan görüşmelerin ise şimdilik askıya alındığı öğrenildi.

Salah, Suudi Arabistan’a gitmesi halinde çok büyük bir gelir elde edebilir. Körfez ekiplerinin 33 yaşındaki yıldıza yıllık 30 milyon dolar maaş ve 20 milyon dolar imza parası teklif etmeye hazır olduğu ifade ediliyor.

"SALAH FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR"

Buna rağmen, Fenerbahçe’nin somut ilgisi bulunuyor ve Salah da bu transfere sıcak bakıyor.

Kaynaklar, ilk temaslarda Salah’a “gayriresmi bir teklif” yapıldığını ve yıldız oyuncunun Avrupa’da kalabilmek adına yıllık 12-13 milyon euro civarında bir maaşı kabul etmeye hazır olduğunu söylüyor.

Salah, Suudi Arabistan seçeneğini tamamen kapatmış değil ancak önceliği, iddialı bir sportif projenin parçası olmak. Çünkü kendisini hâlâ üst düzey futbol için yeterli görüyor.

"FENERBAHÇE İLK GÖRÜŞMELERİ YAPTI VE SÜREÇ OLUMLU İLERLİYOR"

Bir kaynak konuyla ilgili şunları söyledi: “Salah son derece hırslı biri. Şu anda onun Suudi Arabistan’a gideceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe ilk görüşmeleri yaptı ve süreç olumlu ilerliyor.”

Diğer kaynaklar da bu bilgiyi doğrularken, henüz erken aşamada olmasına rağmen Salah’ın kariyerine Türkiye’de devam etme ihtimalinin giderek güçlendiği belirtiliyor.

SALAH, FENERBAHÇE’DE PARLAYABİLİR Mİ?

Salah bu sezon Liverpool’da zorlandı ve yaşının etkileri artık daha net görülmeye başladı.

Yine de daha düşük tempolu bir ligde kariyerini üst seviyede sürdürmesi mümkün görünüyor. Ayrıca Fenerbahçe’ye transfer olması halinde Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatı da yakalayabilir.

Sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu ancak kariyerlerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye’de başarılı olan birçok yıldız futbolcu örneği bulunuyor.

Salah’ın bir ya da iki sezon daha Avrupa’da üst seviyede oynadıktan sonra Suudi Arabistan’a gitmesi ihtimaller arasında gösteriliyor. Ancak Suudi kulüplerinin de bu yaz yıldız oyuncunun transferi için yoğun baskı yapmayı sürdüreceği belirtiliyor."