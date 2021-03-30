Mohamed Salah'ın röportajı İngiltere'de olay oldu! Jurgen Klopp...

Spor Arena Dış Haberler - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen Mohamed Salah, Marca'ya verdiği röportajda, 2020 Aralık ayından sonra bir kez daha Real Madrid ve Barcelona'ya açık kapı bıraktı.

Merseyside temsilcisiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan ancak son dönemde takımdan ayrılmayı düşündüğü iddia edilen Mohamed Salah, dünyaca ünlü İspanyol gazetesi Marca'ya verdiği demeçle İngiltere'de kafaları karıştırdı.

REAL MADRID VE BARCELONA'YA AÇIK KAPI

Kariyerine İspanya'da devam etmeye sıcak bakıp bakmadığı sorulan Mısırlı futbolcu, daha önce 2020'nin Aralık ayında yaptığı gibi yine Real Madrid ve Barcelona'ya yeşil ışık yaktı. Yıldız oyuncunun bu sözleri, İngiltere'deki ayrılık söylentilerini güçlendirdi.

Marca'ya konuşan Mohamed Salah, "Umarım uzun yıllar daha futbol oynayabilirim. Neden İspanya olmasın? Gelecekte neler olacağını kimse bilemez. Belki bir gün gelirim... Sadece bana kalan bir seçim değil bu. Neler olacağını hep birlikte göreceğiz, şu an için bununla alakalı konuşmayı tercih etmiyorum." ifadelerini kullandı.

JURGEN KLOPP HAKKINDA SOĞUK CEVAP

Deneyimli futbolcunun La Liga'ya yeşil ışık yaktığı röportajda dikkat çeken bir başka bölüm ise Liverpool teknik direktörü Jurgen Klopp hakkında söyledikleri oldu. Alman teknik adam ile son dönemde çalkantılı ilerleyen ilişkisi sorulan Mohamed Salah, "İki profesyonel arasında olması gereken normal bir ilişki var aramızda. Durumu bu şekilde tarif edebilirim." cevabını verdi.

Mohamed Salah'ın bu soğuk cevabı, akıllara Jurgen Klopp'un geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılması gündemde olan isimler hakkında yaptığı çıkışı getirdi. Alman çalıştırıcı, takımdan ayrılmak istediği yüksek sesle konuşulan Mohamed Salah hakkında, "'Takımdan ayrılmak isteyen varsa zorla tutamam, takımda olmak istemeyeni ben de takımda görmek istemem.'' demişti.

''TAKIMI SABOTE EDİYORLAR''

Liverpool efsaneleri arasında yer alan Michael Owen, Merseyside temsilcisinde yaşanan krize dair geçtiğimiz aylarda İngiltere'de gündem olan sözler kullanmıştı. Owen, ''Liverpool'u sabote ediyorlar. Salah ve Mane arasındaki rekabet takıma zarar veriyor. İkisi de birbirlerinin gol atmaması için takımı sabote ediyor. Mane'ye ceza sahası içinde faul yapıyorlar ama o düşmemek için ekstra mücadele ediyor. Çünkü penaltı kararı çalınırsa atışı Salah'ın yapacağını biliyor. İkili arasında çok ciddi bir problem var.'' diye konuşmuştu.

''CİDDİ BİR PROBLEM VAR, ORTAYA ÇIKIYOR...''

Bir diğer eski futbolcu Trevor Sinclair da Mohamed Salah ve Sadio Mane arasındaki problemin çok ciddi seviyede olduğunu belirterek, ''Mane aslında daha çok takım oyuncusu, Salah ise bireysel. Bu ikili arasındaki problemi gören tek kişi ben değilimdir herhalde. İşler kötü gittiğinde bu sorunlar da ortaya çıkıyor.'' sözlerini kullanmıştı.