Mohamed Salah'ın gözü Thierry Henry'nin rekorunda! Geri sayım başladı...

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Arne Slot ve öğrencileri Premier Lig'de fırtınalar estirmeye devam ediyor. Ligdeki en zorlu deplasmanlardan biri olarak gösterilen Tottenham deplasmanından net bir galibiyet alan kırmızılar bir maç eksiği olmasına rağmen lig ikincisi Chelsea ile farkı 4 puana yükseltti. Tottenham'ın eksiklerinden de faydalanan Liverpool bu önemli fikstürü yara almadan geçti. Liverpool deplasmanlarda namağlup serisini de sürdürmeyi başardı.

"SALAH DURDURULAMIYOR"

Mohamed Salah rekorlara göz kırpıyor. Premier Lig'de adeta şov yapan Mısırlı yıldız Liverpool'u zirveye taşıyor. Yıldız kanat Tottenham maçında 2 gol 2 asist ile oynarken bu sezon ligdeki gol katkısını 15 gol 11 asist ile 26'ya yükseltti. Hem gol hem asist krallığında da liderlikte bulunan Salah'ın, Thierry Henry'nin 20 asist rekorunu egale etmesi için 9 asiste daha ihtiyacı var. Sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan Salah'ın yeni sözleşme için hala bir anlaşma sağlayamaması da merak noktası olmaya devam ediyor.

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"LIVERPOOL ŞAMPİYONLUĞA EMİN ADIMLARLA..."

Liverpool şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor. 16 maçta 39 puana ulaşan Kırmızılar yalnızca 1 mağlubiyet alırken, geçen sezon kazandığı puan 37, aldığı mağlubiyet aynı şekilde 1'di. Son şampiyon Manchester City ve Pep Guardiola'nın formsuz olması da zirve yarışında Liverpool, Chelsea ve Arsenal'i yalnız bırakmış durumda.

"TOTTENHAM LİGDE EN ÇOK GOL ATAN TAKIM"

Tottenham ise bu karşılaşmayla beraber son 4 maçta 3.mağlubiyetini almış oldu. Sakatlıklarla boğuşan Postecoglou eksik kadronun dezavantajlarını çekiyor. Önemli eksiklere rağmen gol yollarında etkili olmayı başaran Tottenham bu sezon Premier Lig'de 39 gol ile en çok gol atan takım olmayı başardı. Defansta yaşadığı problemler nedeniyle bu hücum performansını değersizleştiren Spurs ligde 23 puanla 11.sırada kaldı.