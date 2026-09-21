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Mohamed Salah'a İngiltere'de şok ceza! 6 ay araç kullanamayacak

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#Trabzonspor#Mohamed Salah#İngiltere
Mohamed Salaha İngilterede şok ceza 6 ay araç kullanamayacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 16:16

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, İngiltere'de hız sınırını aşmasının ardından 6 ay süreyle araç kullanmaktan men edildi. İşte detaylar...

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Trabzonspor formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 7 gol - 2 asist üreterek toplamda 9 gole doğrudan katkı veren ve şimdiden taraftarın sevgilisi haline gelen Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah, İngiltere'de ceza aldı.

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Mahkeme kayıtlarına göre Salah'a ait Rolls-Royce marka bir otomobil, 27 Mart 2026 tarihinde Cheshire bölgesindeki Wilmslow'da hız kamerasına yakalandı. Hız sınırının 30 mil (48 km/s) olduğu yolda aracın 36 mil (58 km/s) hızla ilerlediği tespit edildi.

SÜRÜCÜNÜN KİM OLDUĞUNU BİLDİRMEDİ

Cheshire Polisi, olayın ardından Salah'tan aracın direksiyonunda bulunan kişinin kimliğini bildirmesini istedi. Ancak Salah'ın gönderilen bildirime yanıt vermediği ve sürücünün kim olduğuna ilişkin bilgi paylaşmadığı belirtildi.

Mohamed Salaha İngilterede şok ceza 6 ay araç kullanamayacak

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6 AY ARAÇ KULLANAMAYACAK

Dava Warrington Birleşik Ağır Ceza ve Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Mahkeme, Salah'ın araç sürücüsünün kimliğini bildirmediğine hükmetti ve Mısırlı futbolcuya 6 ay süreyle araç kullanma yasağı getirildi. Salah'ın ayrıca toplam 1.044 sterlin (yaklaşık 68 bin TL) ödeme yapmasına karar verildi.

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#Trabzonspor#Mohamed Salah#İngiltere

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