Mohamed Salah 'yılın sözleşmesi'ne imza atacak

Haberin Devamı

Temmuz 2017 tarihinde 42 milyon euro bedelle katıldığı Liverpool'da efsaneleşen Mohamed Salah'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek.

İngiliz devinin uzun yıllar sonra kazandığı Premier Lig şampiyonluğunda ve müzesine eklediği Şampiyonlar Ligi kupasının kazanılmasında büyük bir pay sahibi olan Salah'ın sezon sonunda kulüpten ayrılacağı iddia ediliyordu.

Dev kulübün yönetiminden henüz yeni bir kontrat teklifi almayan yıldız oyuncunun ismi birçok dev takımla anılırken Mohamed Salah da geleceğiyle ilgili konuşmuştu.

SERT AÇIKLAMALAR VARDI

Mısırlı futbolcu, takımından yeni kontrat teklifi gelmemesi üzerine, "Hayal kırıklığına uğradım. Aralık ayına yaklaşıyoruz ve hala kulüpten bir teklif almadım. Ayrılma ihtimalim kalma ihtimalime göre daha fazla. Hayal kırıklığına uğradım ama göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

YENİ ANLAŞMAYI İNGİLİZLER DUYURDU

The Mirror'un haberine göre, Liverpool sözleşmesi sona erecek olan Mohamed Salah ile yeni kontrat imzalamanın eşiğinde. Habere göre Mohamed Salah ile Liverpool iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaştı.

Tarafların ortak noktada buluştuğu paylaşılırken, bu gelişme İngiltere'de 'yılın sözleşmesi' olarak yorumlandı.

226 GOL, 101 ASİST

32 yaşındaki futbolcu için kısa süre içinde resmi duyurunun geleceği söyleniyor. 7.5 yıldır Liverpool forması giyen Mohamed Salah, İngiliz deviyle çıktığı toplam 370 maçta 226 gol, 101 asistlik skor katkısı verdi.

GALATASARAY İDDİALARI VARDI

Salah'ın İngiliz devinden ayrılma ihtimali de gündemde yer alırken Süper Lig devi Galatasaray'ın bu transfer için nabız yokladığı iddia edilmişti

İngiliz medyasında ortaya atılan iddialara göre Salah'ın Liverpool ile olan sözleşmesinin son senesinde olmasını fırsat bilen Dursun Özbek yönetimi, transfer için kollarını sıvadığı aktarılmıştı. Sarı kırmızılı yönetimin Merseyside ekibiyle görüşmelerine başlamaya hazırlandığı ifade edilmişti.