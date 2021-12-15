Mohamed Salah yılın 11'i adayları listesine alınmadı

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FIFPro'dan yapılan açıklamaya göre, profesyonel futbolcular tarafından seçilen 23 adaydan, en çok oyu alan 11 oyuncu yılın 11'ine seçilecek.

17 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek törende yılın 11'i açıklanacak.

Salah'ın yer almadığı listede yılın 11'ine aday futbolcular şöyle:

Kaleciler:

Alisson Becker (Liverpool)

Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain)

Edouard Mendy (Chelsea)

Savunmacılar:

David Alaba (Bayern Münih/Real Madrid)

Jordi Alba (Barcelona)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

Dani Alves (Sao Paulo/Barcelona)

Leonardo Bonucci (Juventus)

Ruben Dias (Manchester City)

Orta sahalar

Sergio Busquets (Barcelona)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Frenkie de Jong (Barcelona)

Jorginho (Chelsea)

N'Golo Kante (Chelsea)

Golcüler:

Karim Benzema (Real Madrid)

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Cristiano Ronaldo (Juventus/Manchester United)

Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Robert Lewandowski (Bayern Münih)

Romelu Lukaku (Inter/Chelsea)

Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (Barcelona/Paris Saint-Germain)

Neymar Junior (Paris Saint-Germain)